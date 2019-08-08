До міжнародного дня кота: найвідоміші улюбленці в кіно

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Найвідоміші коти з фільмів
Найвідоміші коти з фільмів / 24 Канал

Всі настільки обожнюють цих пухнастих створінь, що навіть виділили їх окремий день в році, коли їх можна заобіймати до смерті. І на це будуть зовсім законні підстави, бо саме 8 серпня щороку святкують Міжнародний день кота!

У цей без сумніву святковий день, LifeStyle 24 вирішив нагадати вам тих котиків, які стали прикрасою легендарних фільмів та мультиків.

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Салем ("Сабріна юна відьма")

Отак, почнемо з дитинства. Всі пам’ятають цього іронічного кота, який дуже допомагав юній відьмі Сабріні. Однак насправді це чаклун, якого помістили в тіло тварини за те, що він спробував захопити світ. Наївний!

Найкращі моменти з котом Салемом – дивіться відео: 

Гарфілд

Ще один неймовірно милий персонаж із дитинства. І це товстий, ледачий кіт, який лише те і робить, що їсть та знущається над своїм господарем. Тобто живе життям звичайного кота.

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Смішний момент з фільму "Гарфілд" – дивіться відео: 

Кіт Саймона

Уся мережа шаленіє від цього кота і ви, впевнені, також. Саймон – це голодний домашній кіт, який готовий піти на усе, аби його лише нагодували.

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Кіт Саймона, 1 серія – дивіться відео: 

Містер Бігглсворт ("Остін Павер")

Цей харизматичний кіт Доктора Зло пам’ятають усі. А ще краще пам’ятають оцю фразу: "Коли доктор Зло сердиться, то містер Бігглсвор засмучується. А коли Бігглсвор засмучується – люди ПОМИРАЮТЬ".

Фрагмент з фільму "Остін Павер" – дивіться відео: 

Grumpy Cat

Цей кіт спочатку прокинувся зіркою інтернету, ставши одним із найпопулярніших мемів. А потім зіграв головну роль у фільмі. Одним словом: улюбленець публіки.

Фрагмент із фільму "Grumpy Cat" – дивіться відео: 

Криволапик (Гаррі Поттер) 

У книжці "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" Гаррі Поттер, Рон Візлі та Герміона Ґрейнджер побачили великого рудого кота в магазині "Магічний звіринець" на алеї Діаґон, куди завітали для того, щоб Рон показав спеціалісту свого старого пацюка – Скеберса. Кіт стрибнув на Рона, що обурило хлопця. Проте тварина дуже сподобалася Герміоні, тому вона його і придбала.

Що примітно, цей кіт був нізлом (розумна котоподібна істота). 


Кіт Криволапик

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Теги: LifeStyle Кіно Світ тварин
Джерело: LifeStyle 24
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