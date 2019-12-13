До прем'єри "Відьмака" Netflix показав відео, де Генрі Кавілл читає уривок роману Сапковського

Творці серіалу "Відьмак" підігрівають у фанатів очікування стрічки усіма можливими способами. Вони використали чи не один із найкрасивіших маркетингових ходів – зняли відео з Генрі Кавіллом, який грає головного героя, під час читання уривку з роману Анджея Сапковського.

Як відомо, серіал "Відьмак" знято за мотивами однойменного культового роману, а також гри, в основу яких покладено сюжет книги польського письменника Анджея Сапковського. Незважаючи на те, що прем'єра сезону ще не відбулася, проєкт набув неабиякої популярності.

Більше про проєкт: "Відьмак": фінальний трейлер і дата виходу популярного серіалу

Напередодні, 12 грудня, в мережі також з'явився фінальний трейлер серіал "Відьмак", однак, як виявилося, це не всі сюрпризи, які приготували творці стрічки для її фанатів. Netflix також зняв приголомшливий проморолик з Генрі Кавіллом, у якому той читає фрагмент з першої книги про Геральта з Рівії. На камеру англійський актор зачитав уривок, у якому йдеться про прибуття Відьмака у Визіму та бійку в таверні.

Нагадаємо, що прем'єра серіалу "Відьмак" відбудеться 20 грудня на стрімінговому сервісі Netflix.

Генрі Кавілл читає уривок з книги "Відьмак": відео