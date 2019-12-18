До суду за світлину в інстаграмі: яку суму Ліам Гемсворт заплатить за порушення авторських прав

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Австралійський актор Ліам Гемсворт / Instagram / @liamhemsworth

Австралійський актор наприкінці року потрапив у черговий скандал. Його звинувачують у порушенні авторських прав, через публікацію фото на сторінках соціальних мереж з рекламними цілями. Автор світлини фотограф Джанет Майєр вимагає від голлівудської зірки матеріальної компенсації у розмірі 150 тисяч доларів.

Лише влітку цьогоріч прогриміла новина про розлучення зіркового подружжя актора Ліама Гемсворта та норовливої співачки Майлі Сайрус після восьми місяців подружнього життя. Проте на цьому гучні скандали, у яких опинявся актор "Голодних ігор" впродовж року, не закінчилися. Нещодавно проти нього подав позов до суду фотограф Джанет Майєр, який звинуватив Ліама Гемсворта в плагіаті. 

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У липні 2018 року актор опублікував на особистій сторінці в інстаграмі знімок, який був зроблений під час зйомок комедійної стрічки "Хіба це не романтично". Такими діями 29-річний Ліам Гемсворт порушив закон про авторські права, адже кадри були оприлюднені без згоди фотографа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

Проте ще більше обурення митця Джанета Майєра викликало те, що за рік актор знову поділився світлиною в інстаграм-сторіз, закликаючи шанувальників голосувати за фільм "Хіба це не романтично" на молодіжній премії Teen Choice Awards. 

Автор кадру не змирився з незаконним використанням його творчості й подав до суду на Ліама Гемсворта. Він випагає в актора 15 тисяч доларів за порушення авторських прав. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд
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