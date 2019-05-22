До учасниці Spice Girls Мел Бі повернувся зір: подробиці госпіталізації

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Мелані Бі
Мелані Бі / www.gettyimages.com

Відома британська співачка Мелані Браун, яка є учасницею Spice Girls, 17 травня була госпіталізована в одну з клінік Лондона через втрату зору. Мел Бі зізналася, що почувається наразі краще та зір можна повернути.

Мел Бі діагностували запалення райдужної оболонки і судинної оболонки ока. Про це повідомляє видання People. Відтак співачці потрібно пройти лікування протягом трьох-чотирьох місяців.

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Що відомо про втрату зору Мелані Браун?

У 2014 році співачці зробили невдалу лазерну операцію на очах, після якої вона осліпла на ліве оке. У травні 2019 року її госпіталізували через те, що, за інформацією західних ЗМІ, вона втратила зір на праве око також.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала чорно-біле фото, на якому вона зображена з пов'язкою на оці. У підписі вона розповіла про свій моторошний досвід. За словами артистки, у неї осліпло праве око, а ліве бачило розпливчасто та супроводжувалося сильним болем. 

"Велике дякую за прекрасну підтримку і повідомлення про моє око. У мене був жахливий досвід минулого тижня, коли я осліпла на праве око, і моє ліве око бачило нечітко. Насправді я відчувала сильний біль і дуже сильно злякалася, але завдяки неймовірним офтальмологам у лондонській клініці мені поставили діагноз", – наголосила у підписі Мелані.

 

Крім того, вона згадала образ співачки Мадонни для альбому "Мадам Х" з пов'язкою на оці та пожартувала, що шукає також такий атрибут для себе.

"Моя єдина проблема зараз в тому, що мені потрібно знайти дуже класну пов'язку на око. Хто-небудь – крім Мадонни – знає, де я можу це зробити?" – додала Браун.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.

Spice Girls возз'єднається для туру Великою Британією, який запланований на літо 2019 року. Проте гурт буде не у повному складі – Вікторія Бекхем не братиме участі у концертах.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Spice Girls Музика
Джерело: LifeStyle 24
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