До військових на підборах: Меланія Трамп засвітила ефектний образ

Перша леді США Меланія Трамп взяла участь у черговій офіційній поїздці. Представниця білого дому відправилась до Північної Кароліни, де засвітила стильне вбрання.

Поки Іванка Трамп реалізовує соціальну програму президента США в Африці, перша леді не сидить, склавши руки. Представниця Білого дому теж взяла участь в офіційній поїздці: у Північній Кароліні Меланія Трамп відвідала один з військових гарнізонів, де виступила перед американськими офіцерами. Окрім цього, перша леді поспілкувалась і зі школярами під час візиту до середньої школи у Форт-Бреггу.

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Поїздка Меланії Трамп була досить насиченою, проте вона всього за день впоралась виконати всі пункти у своєму щільному графіку. Водночас перша леді США зуміла здивувати громадськість: замість звичного casual-стилю, якому вона надає перевагу для подібних поїздок, Меланія обрала більш вишуканий.

Перед американцями вона постала у світлому жакеті від бренду Alexa Chung та укорочених штанах. Струнку талію Меланія Трамп традиційно підкреслила поясом. А от щодо взуття, то цього разу перша леді відклала свої стильні кросівки на полицю та обрала улюблені пітонові туфлі-човники від Manolo Blahnik. Саме таке вишукане взуття додало елегантності досить буденному образу.