До військових на підборах: Меланія Трамп засвітила ефектний образ

1034 Читать новость на русском
Меланія Трамп під час офіційної поїздки
Меланія Трамп під час офіційної поїздки / Instagram / @flotus

Перша леді США Меланія Трамп взяла участь у черговій офіційній поїздці. Представниця білого дому відправилась до Північної Кароліни, де засвітила стильне вбрання.

Поки Іванка Трамп реалізовує соціальну програму президента США в Африці, перша леді не сидить, склавши руки. Представниця Білого дому теж взяла участь в офіційній поїздці: у Північній Кароліні Меланія Трамп відвідала один з військових гарнізонів, де виступила перед американськими офіцерами. Окрім цього, перша леді поспілкувалась і зі школярами під час візиту до середньої школи у Форт-Бреггу. 

Читайте також: Меланія Трамп не стане зіркою Vogue: реакція Білого дому на несподівану заяву

Поїздка Меланії Трамп була досить насиченою, проте вона всього за день впоралась виконати всі пункти у своєму щільному графіку. Водночас перша леді США зуміла здивувати громадськість: замість звичного casual-стилю, якому вона надає перевагу для подібних поїздок, Меланія обрала більш вишуканий. 

Перед американцями вона постала у світлому жакеті від бренду Alexa Chung та укорочених штанах. Струнку талію Меланія Трамп традиційно підкреслила поясом. А от щодо взуття, то цього разу перша леді відклала свої стильні кросівки на полицю та обрала улюблені пітонові туфлі-човники від Manolo Blahnik. Саме таке вишукане взуття додало елегантності досить буденному образу. 

 

blog_ava
Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
сьогодні
28193
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
сьогодні 12:02 Вікторії Бекхем – 45! Як успішна бізнесвумен поєднує роботу, материнство та спорт
Юлія Турелик 936
Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
сьогодні 11:21 Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога
Богданна Рибак 477
Рецепт пухкої паски на Великдень
16 квітня 20:40 Рецепт пухкої паски на Великдень
Богданна Рибак 1222
Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі
16 квітня 12:24 Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі
1210
Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
16 квітня 10:31 Як Меланія Трамп та голлівудські зірки відреагували на пожежу в Нотр-Дамі: фото
1835
Новини
Більше новин
Залиште відгук