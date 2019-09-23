"До зірок": в далекий космос з Бредом Піттом

Інтимне кіно, яке досліджує не лише фізичний простір, а і той, що залишається в дитині при втраті когось з батьків.

"До зірок" – фільм про внутрішній і зовнішній космоси людини. Дослідження та подорожі ними даються складно і можуть зайняти непристойно багато часу. Що найстрашніше – з далеких темних закутків космосу можна і не повернутись. Режисер Джеймс Грей втілив роздуми про мандрівки холодною невагомістю у спокійне і психотерапевничне кіно, сфокусоване на одному акторові.

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"До зірок": офіційний кадр з фільму

Це шоу Бреда Пітта. Скільки в кадрі би не з'являлись інші персонажі, всю увагу і трепет отримує космонавт, який шукає батька. Його пульс вкрай рідко стає швидшим за 80 ударів за хвилину і у такій же манері кіно розкриває його драму. Герой Бреда Пітта самотній, хоча сам відштовхує близьких зі свого життя. Він не розуміє батькову одержимість справою і шкодує про ціну, яку за це заплатив, але йде тим же шляхом: з разу в раз обирає холод космосу замість тепла близьких. Напевно, так він почувається ближчим до батька.

Щастя пізнається у контрасті: у найтемнішу ніч зірки світять найяскравіше, а Земля найкрасивіша по поверненню з околиць Нептуна. Космос у стрічці "До зірок" метафорично означає останню точку відчуження, емоційну смерть. Це ж треба – все життя йти до подорожі в дайвіддаленіший із доступних закутків всесвіту, щоб там віднайти і всеодно відпустити бажане. Зрозуміти неможливість втілення своїх бажань, прийняти самотність і біль, який десятками років глушився зайнятістю. "До зірок" показує, як десятки років зводяться до декількох вирішальних хвилин, коли відмовляєшся від цілі, але пізнаєш примирення.



"До зірок": офіційний кадр з фільму

Критики називають фільм Джеймса Грея "інтерстеллар"-версією фільму "Апокаліпсис сьогодні". "До зірок" не націлений на комерційний екшен, а його найпотужніший і чи не єдиний маркетинговий плюс – обличчя Бреда Пітта. Тому касові збори стрічки багато в чому залежать від інтересу до вищезгаданого обличчя. Бюджет фільму сягає 90 мільйонів доларів, фактично, верхньої планки для персони Грея на даний момент. Режисер взяв оператора (Хойте Ван Хойтема) у Крістофера Нолана і композитора (Макса Ріхтера) у Дені Вільнева… Коротше кажучи, старався, як міг. А чи заробить фільм достатньо грошей, покажуть результати першого прокатного тижня.

Через повільну оповідь і монодраму "До зірок" більше подобається критикам, ніж глядачам. Рейтинг на IMDb – 7.2.

"До зірок": дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb