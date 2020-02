5 найкращих добрих фільмів

Погодьтеся, інколи так хочеться відволіктися від негативних обставин, які, буває, занадто часто оточують нас у житті – погані звістки на роботі, переповнений транспорт чи навіть довгі черги в супермаркетах. Тож, аби розбавити ваші важкі трудові будні, редакція LifeStyle 24 вирішила зібрати найдобріші фільми, які недавно з'явилися в мережі. Запасайтеся поп-корном, на вас чекає гарний вечір!

Якщо ви шукали фільми, які могли б розбавити ваш вечір, підняти настрій чи просто нагадати про те, що добро в світі існує – ви потрапили саме туди!

Добрі фільми з чуттєвим сюжетом і талановитими акторами, з глибоким сенсом і правильними цінностями – це те, що ви побачите далі. До вашої уваги 5 добрих фільмів останніх років.

Найкращі добрі фільми

"Розправ крила" (Spread Your Wings)

Жанр: пригоди, сімейний

Режисер: Ніколя Ваньє

Рейтинг IMDb: 7,0

Цікаво! В основу фільму покладено реальні події.

Сюжет: Крістіан Муллек – вчений-біолог, який захоплюється гусьми. Декілька останніх років чоловік живе далеко від цивілізації, займаючись виведенням диких птахів. Якось в гості до батька приїжджає його син Томас. Хлопець не надто задоволений перспективою провести кілька тижнів без своїх друзів та рідного міста. Однак він змушений навідати батька, який не може покинути глухе місце через те, що без нього дикі гуси загинуть. Адже завдяки Крістіану птахи знаходять свій шлях, за яким мігрують, злітаючи разом з ним на дельтаплані. А от Томас абсолютно не поділяє інтересів батька. Втім, чим ближче хлопчик знайомиться з цікавими пернатими, тим сильніше він до них прив'язується.

Розправ крила: трейлер дивитися онлайн

"Очима собаки" (The Art of Racing in the Rain) (2019)

Жанр: комедія, драма

Режисер: Саймон Кертіс

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет: Енцо – добрий і домашній собака. Він живе разом зі своїм господарем Денні. Вони вважають себе командою, адже однаково дивляться на світ. Вони переконані, існування – це перегони. Саме тому Денні захоплюється автомобілями та швидкістю, а Енцо просто щасливий перебувати всюди зі своїм другом. Якось доля зводить головного героя з дівчиною Свіфт, яка незабаром стає його дружиною. Їхня сім'я миттєво збільшуватиметься і всі вони неймовірно любитимуть один одного. Однак, на жаль, готуватиме для них тяжкі перешкоди і випробування на міцність.

Очима собаки: трейлер українською дивитися онлайн

"Пригоди Мії та білого лева" (Mia and the White Lion) (2018)

Жанр: драма, пригоди, сімейний

Режисер: Жиль де Метр

Рейтинг IMDb: 6,5

Сюжет: події розгортаються у Південній Африці. Звичайна сім'я переїжджає з Лондона в невелике африканське містечко, де процвітає дика природа. Батько сімейства мріє розбагатіти, розводячи левів на фермі, яку купив. Однак його донька Мію, якій довелося покинути школу, друзів і красиве місто, не надто радіє змінам у житті.

Втім, її життя кардинально змінюється після того, як батько доручає їй піклуватися про маленьке левеня на прізвисько Чарлі. Дівчинка відчуває спорідненість з твариною, оскільки той залишився без батьків, а Мія – без їхнього розуміння. Вони проводять разом увесь час, граючись, гуляючи і підтримуючи один одного. Однак Чарльз – не собака і за рік він виріс до величезних розмірів. Батьки Мії почали хвилюватися за її безпеку, через що заборонили їй заходити на територію вольєра і випускати тварину. Однак табу на Чарльза для дівчинки – ніщо. Тим паче, якось Мія випадково дізнається, що бізнес батька не настільки чесний, як той розказує, і її найкращому другові загрожує небезпека. Юна дівчина зробить все можливе, аби забезпечити Чарльзові свободу і щасливе життя.

Пригоди Мії та білого лева: трейлер українською дивитися онлайн

"1+1: Нова історія" (The Upside) (2017)

Жанр: драма, комедія

Режисер: Ніл Берґер

Рейтинг IMDb: 6,9

Сюжет: Делл – хлопець, який не має мети, однак потребує роботи, аби забезпечувати сім'ю. Він шукає роботодавців, які погодяться підписати потрібні йому документи для біржі, аби його життя тривало так, як триває. Якось із такою ж метою Делл приходить до будинку, де помічники мільярдера Філіпа саме шукають для нього доглядальницю.

Ввірвавшись в кабінет, де тривала співбесіда, хлопець привертає до себе увагу Філіпа, який сидить в інвалідному візку. Вперше за довгий час чоловік, якому було байдуже на все на світі, повертається до життя і заявляє, що хоче, аби за ним доглядав Делл. Звісно, допомагати інвалідові – це не те, про що мріяв молодий сім'янин, однак з часом він розуміє, що його робота – це подарунок долі. Разом чоловіки зможуть по-іншому глянути на життя.

1+1: Нова історія: трейлер українською дивитися онлайн

"Диво" (Wonder) (2017)

Жанр: сімейний, драма

Режисер: Стівен Чбоскі

Рейтинг IMDb: 8,0

Сюжет: події розгортаються в будинку середньостатистичної сім'ї з особливою дитиною. Оггі – типовий хлопчик, який любить "Зоряні війни" і гратись з собакою. Втім, у нього є одна особливість. Оггі народився з рідкісним захворюванням і, аби виглядати так, як зараз, переніс 27 операці]. Він розуміє, що він не такий як всі, тому віддає перевагу носити шолом. Однак якось йому доведеться вперше піти в школу, у 5 клас. Оггі намагатиметься пристосуватися до своїх однокласників, без підозри довірятиме їм і щиро шукатиме друзів.

Диво: трейлер українською дивитися онлайн