Дочка Брюса Лі вимагає в мережі фастфуду 30 мільйонів доларів за порушення авторських прав

Один з найвпливовіших митців бойового жанру став прототипом для логотипу однієї з китайських закусочних "Real Kungfu". Донька покійного актора стверджує, що не давала жодного дозволу на використання легендарного образу її батька. Тепер Шонон Лі вимагає матеріальної компенсації у розмірі 30 мільйонів доларів.

Днями стало відомо, що компанія Bruce Lee Enterprises, яка володіє правами на зображення актора, подала позов до суду на відому мережу фастфуду "Real Kungfu". Ініціатором такого рішення стала 50-річна донька легенди Брюса Лі. Про це повідомляє BBC.

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На логотипі закладу зображений темношкірий чоловік у жовтій футболці в позі майстра кунг-фу. Мережа стверджує, що використовує зображення впродовж 15 років. Перш ніж обрати його для своєї рекламної кампанії, "Real Kungfu" узгодив логотип під час ретельного обстеження національним агентством з торгових марок.

Ми здивовані, що через стільки років на нас зараз подають до суду. Ми вивчаємо справу і готуємо відповідь,

– повідомляють представники закладу.

Компанія, яку представляє Шонон Лі, прагне, щоб мережа фастфудів негайно ліквідувала зображення зі всіх закладів, і вимагає 30 мільйонів доларів компенсації за порушення авторських прав.

#ShannonLee's #BruceLeeEnterprises says #RealKungfu (#fastfood) used #BruceLee's image in its logo without permission.



"The image depicts a dark-haired man in a #MartialArts pose."



The image is of Bruce Lee. Down to the exact same shirt he wore in 'Game of Death' (1978).



-> pic.twitter.com/LqqnzrbsBX — Saskia Steinhorst (@scruffy65) 27 грудня 2019 р.

Компанія Real Kungfu заснована 1990 року й нараховує близько 600 закладів у всьому Китаї.