Донька Демі Мур і Брюса Вілліса зізналася, що хотіла скоїти самогубство

25-річна Талула Вілліс – дочка акторів Демі Мур і Брюса Вілліса – зізналася, що вона переживала депресивний період в житті, коли вона думала навіть про самогубство.

Про це Талула розповіла шанувальникам на своїй сторінці в інстаграмі. Дівчина опублікувала короткий ролик, на якому вона весело танцює в рожевому купальнику, а потім стрибає у басейн.

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На відео дочка Демі Мур виглядає дуже радісно, енергійно та безтурботно. Однак у підписі дівчина заявила, що "ми не такі, якими здаємося оточенню". Далі зіркова дитина написала шокуючі подробиці про те, що вона переживала депресію. А коли знімалося це позитивне відео, Талула думала про суїцид.

Коли я знімала це відео, пам'ятаю, всі говорили, що хотіли б бути такими ж енергійними і вільними, як я. Але правда в тому, що на той момент я була вже як 3 місяці в найглибшій депресії і всерйоз замислювалася про самогубство,

– написала Талула.

За словами дівчини, вона наразі не готова розсекретити подробиці своєї депресії і додала, що кожен день для неї – боротьба з самою собою.

"Я боюся свого мозку і того болю, яку він може мені заподіяти. Кожен день – це боротьба з самою собою. Я намагаюся знайти світлі проблиски, можливість посміхнутися, щоб просто знати – я була хороброю в цей день. Є багато абревіатур, що пояснюють мій діагноз, але вони більше не лякають мене. Спробуй бути поблажливою до себе і спробуй знайти маленьке зернятко любові, яке зможеш виростити всередині", – підсумувала дочка Демі Мур і Брюса Вілліса.