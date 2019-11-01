Дочка Девіда і Вікторії Бекхем перевтілилася у Біллі Айшліш на Геловін: фото
Багато людей відзначили свято Геловін-2019. Зокрема, найгучніші вечірки пройшли у Великобританії, США та Канаді. Не прогавило свято й британське сімейство Бекхемів.
На своїй сторінці в інстаграмі Девід Бекхем розмістив фото з дітьми у геловінських костюмах. Сама ж Вікторія, найімовірніше, не готувала святкове вбрання, адже не була присутньою на сімейних знімках.
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Найстарший син Вікторії і Девіда Бруклін приміряв образ тюремного в'язня, 7-річний Ромео підготував незвичний look у зеленому костюмі, а наймолодша Харпер перевтілилася у популярну співачку Біллі Айліш.
Що цікаво, Біллі Айліш стала одним з найпопулярніших героїв, у кого переодягнулося чимало знаменитостей. Відтак редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути підбірку зірок, які перетворилися в епатажну співачку на Геловін-2019.
Харпер Бекхем
Ніна Добрєв
Поппі Делевінь
Співачка Енн-Марі