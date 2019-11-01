Дочка Девіда і Вікторії Бекхем перевтілилася у Біллі Айшліш на Геловін: фото

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Харпер Бекхем
Харпер Бекхем / Колаж LifeStyle 24

Багато людей відзначили свято Геловін-2019. Зокрема, найгучніші вечірки пройшли у Великобританії, США та Канаді. Не прогавило свято й британське сімейство Бекхемів.

На своїй сторінці в інстаграмі Девід Бекхем розмістив фото з дітьми у геловінських костюмах. Сама ж Вікторія, найімовірніше, не готувала святкове вбрання, адже не була присутньою на сімейних знімках.

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Найстарший син Вікторії і Девіда Бруклін приміряв образ тюремного в'язня, 7-річний Ромео підготував незвичний look у зеленому костюмі, а наймолодша Харпер перевтілилася у популярну співачку Біллі Айліш.

Що цікаво, Біллі Айліш стала одним з найпопулярніших героїв, у кого переодягнулося чимало знаменитостей. Відтак редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути підбірку зірок, які перетворилися в епатажну співачку на Геловін-2019.

Харпер Бекхем

 

 

Ніна Добрєв

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nina Dobrev (@nina)

 

Поппі Делевінь

 

Співачка Енн-Марі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNE-MARIE (@annemarie)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Геловін Вікторія Бекхем
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