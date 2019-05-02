Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма святкує 4 роки: нові фото принцеси Шарлотти

Герцоги Кембриджські не припиняють святкувати. Сьогодні, 2 травня, їхня дочка принцеса Шарлотта святкує своє 4-річчя. З нагоди її дня народження на офіційній сторінці членів королівської сім'ї з'явилися нові фото помітно підрослої спадкоємиці.

Від початку квітня Букінгемський та Кенсінгтонський палаци відкоркували, як мінімум, чотири пляшки шампанського. Раніше ми писали про квітень, який став для монаршої сім'ї по-справжньому королівським. Так, в травні свята продовжуються.

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Нещодавно Кейт Міддлтон продемонструвала свої навички фотографа, публікуючи світлини принца Луї, який святкував 1 рік. А тепер герцогиня Кембриджська потішила фанатів новими знімками принцеси Шарлотти, якій сьогодні, 2 травня, виповнилося 4 роки.

Кадри помітно підрослої дочки принца Вільяма та Кейт Міддлтон з'явилися на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram. На фото принцеса Шарлотта постала у милій сукні блакитного кольору з квітами та синіх кедах, а на інших світлинах – у сірому светрі та спідниці в клітинку. Миловидні кадри зробила сама Кейт Міддлтон на території їхнього будинку в Норфолку.