Дочка Кейт Мосс вперше позувала для обкладинки журналу без матері: яскраві фото

У новому випуску британського журналу Dazed на обкладинці повстала 16-річна дочка відомої супермоделі Кейт Мосс Ліла. Самостійна зйомка такого масштабу відбулась у житті Ліли Мосс вперше.

Свіжий номер британського глянцю Dazed, на обкладинці якого дебютувала 16-річна Ліла Мосс, вийде у продаж у четвер, 22 листопада. Для дочки супермоделі Кейт Мосс це перший досвід зйомки для обкладинки журналу без матері.

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Знімки з фотосесії для зимового номера 16-річна модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Я зворушено ділюсь із вами моєю першою самостійною обкладинкою для зимового випуску @dazed. Працювати з такою дивовижною командою було мрією,

– прокоментувала фото Ліла.



Ліла Мосс для британського глянцю Dazed / Instagram @lilamoss

Варто додати, що батько 16-річної Ліли Мосс Джефферсон Ак є книжковим редактором і видавцем. Також він є одним із засновників журналу Dazed, який почав випускатись у 1990-х.