Дочка Кортні Кокс приміряла плаття мами 21-річної давності: фото

Зірка популярного серіалу "Друзі" Кортні Кокс показала шанувальникам, як її 14-річна дочка Коко Аркетт приміряла вінтажну сукню виконавиці ролі Моніки.

Колаж з архівним фото Кортні та новим знімком Коко акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині дочка зірки приміряла мамину сукню фіолетового відтінку, яку Кокс одягала на червону доріжку у день прем'єри фільму "Очі змії" у 1998 році.

Що цікаво, на подію Кортні прийшла зі своїм коханим, який через рік став її чоловіком Девідом Аркеттом. Додамо, подружжя розлучилося 11 років тому.

Я не з тих, хто дуже прив'язується до речей, але це була до біса хороша покупка! Через 21 рік,

– наголосила у підписі акторка.

Користувачі у коментарях пожартували, що це приклад того, як покупка сукні стає чудовою інвестицією.