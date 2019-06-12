Дочка Кортні Кокс приміряла плаття мами 21-річної давності: фото

58 Читать новость на русском
Кортні Кокс
Кортні Кокс / www.gettyimages.com

Зірка популярного серіалу "Друзі" Кортні Кокс показала шанувальникам, як її 14-річна дочка Коко Аркетт приміряла вінтажну сукню виконавиці ролі Моніки.

Колаж з архівним фото Кортні та новим знімком Коко акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Не хотіла вірити в зраду, – Дженніфер Еністон вперше розповіла про зустріч з Анджеліною Джолі

На світлині дочка зірки приміряла мамину сукню фіолетового відтінку, яку Кокс одягала на червону доріжку у день прем'єри фільму "Очі змії" у 1998 році. 

Що цікаво, на подію Кортні прийшла зі своїм коханим, який через рік став її чоловіком Девідом Аркеттом. Додамо, подружжя розлучилося 11 років тому.

Я не з тих, хто дуже прив'язується до речей, але це була до біса хороша покупка! Через 21 рік,
– наголосила у підписі акторка.

Користувачі у коментарях пожартували, що це приклад того, як покупка сукні стає чудовою інвестицією.

 

 

blog_ava
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні
16705
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
сьогодні 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 199
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
сьогодні 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна 834
Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
сьогодні 10:22 Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда 1435
Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
11 червня 15:53 Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
Олена Кандяк 2246
"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
11 червня 11:24 "Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
Юлія Ліпенцева 1072
Новини
Більше новин
Залиште відгук