Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: нові весільні фото

Єдина дочка Андрія Кузьменка, який помер 2 лютого 2015 року в автокатастрофі, Марія-Барбара вийшла заміж за коханого Віктора Тура та зіграла розкішне весілля, на яке були запрошені і представники українського шоу-бізнесу. У мережі з'явилися нові знімки з урочистої церемонії.

Нові фото з весілля Марія-Барбара, або, як її лагідно називав батько Кузьма Скрябін, Бася, опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Свої знімки донька загиблого артиста лаконічно підписала датою весілля – 20.12.2019. 22-річна дівчина вийшла заміж за свого однокурсника, з яким навчається в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Додамо, що у майбутньому Барбара планує стати дерматологом.

Закохані розписалися в одному з документ-сервісів, а весілля зіграли у столичному ресторані.

Для важливої події єдина дочка Кузьми Скрябіна одягнула розкішну атласну сукню з вирізом на спині. Дівчина розпустила волосся та доповнила ніжний образ лаконічною діадемою.



Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари / Instagram / @miss___mariya



Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари / Instagram / @miss___mariya





Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари / Instagram / @miss___mariya



Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари / Instagram / @miss___mariya



Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари / Instagram / @miss___mariya

Також Марія-Барбара показала у серії знімків, як ніжно та вишукано виглядав декор на весіллі. Столи прикрашали свічки пастельних кольорів, легкі тканини та білі троянди.



Декорації на весіллі доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари / Instagram / @miss___mariya



Декорації на весіллі доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари / Instagram / @miss___mariya