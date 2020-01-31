Дочка Моніки Беллуччі стала обличчям аромату Dolce & Gabbana

Моніка Беллуччі – незмінна муза Dolce & Gabbana. Їхня співпраця триває вже понад 25 років. Тепер до рекламного кампейну долучилася і 15-річна донька італійської акторки та французького актора Венсана Касселя – Діва.

Італійський Модний будинок Dolce & Gabbana випустив новий аромат Dolce Shine, надихнувшись квітковими садами побережжя Амальфі.

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Юна 15-річна модель позує на вулицях Равелло у білій мереживній сукні та з розпущеним хвилястим волоссям. У руках Діви оберемок квітів, а живописний пейзаж позаду нагадує, що до весни залишилося зовсім небагато часу.

Саме в цей період року новий аромат Dolce Shine, який створила парфумерка Марі Саламань, поступить в продаж. Він поєднує в собі квіткові, фруктові, мускусні, солодкі і деревні акорди. Верхні ноти – манго, грейпфрут і айва, середні ноти – жасмин, тубероза і апельсин, нижні ноти – світла деревина, австралійський сандал і білий мускус.



Новий аромат Dolce & Gabbana Dolce Shine

Завдяки своїм зовнішнім даним, дівчина досить часто бере участь у фотосесіях для відомих брендів. А з весни 2019 року Діва Кассель уклала контракт з брендом Dolce & Gabbana.