Дочка Полякової не потребує фінансової допомоги батьків: скільки заробляє Марія

Відома українська співачка зізналася, що її дочка може утримувати цілу родину. 14-річна Марія заробляє гроші блогерством у соціальних мережах. Вона активно веде сторінку в інстаграмі, за рахунок чого може самостійно купувати собі одяг та оплачувати подорожі. Дівчинка заробляє близько 8 тисяч гривень на тиждень.

Знаменита співачка Оля Полякова з ранніх років залучає своїх доньок до публічного життя. Її старша донька Марія часто з'являється поряд з зірковою мамою на світських заходах та активно розвиває особистий блог у соціальних мережах. Звичайно, не без допомоги зіркової мами.

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Під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном "королева ночі" розповіла про досягнення своїх дітей. Вона зізналася, що 14-річна Марія може бути фінансово незалежною від батьків. Зараз дівчинка почала займатися моделінгом та активно розширює аудиторію у своєму інстаграмі. На сьогодні у неї майже 150 тисяч фоловерів, які допомагають їй отримувати чималий прибуток щотижня.

Маша абсолютно самостійна, доросла дівчинка. Дивовижна! Вона заробляє гроші і повністю одягається сама. Сім-вісім тисяч гривень на тиждень. Це постійна її такса,

– з гордістю розповіла зіркова матуся.

Свої статки, зароблені завдяки рекламі, Марія витрачає ще й на подорожі. Також Полякова не забула зауважити, що її самостійна дочка займається співом та грою на фортепіано і має неабиякий потенціал для сценічної кар'єри, чого не скажеш про молодшу Алісу.

Маша дуже працездатна, може перед камерами проводити години, от як я. Аліса – ні. Вона у певний момент говорить: "Мені набридло". Розвертається і йде. Що б ти їй не розповідав, не обіцяв, вона не повернеться, все,

– розповіла співачка.