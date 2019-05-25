Дочка Сталлоне приголомшила звабливим образом на Каннському кінофестивалі: фото

На цьогорічний 72 Каннський кінофестиваль, що проходив з 14 по 25 травня, прибуло чимало знаменитостей. Одним з них став легендарний американський актор, який прославився своїми ролями у фільмах про Рембо, Сильвестер Сталлоне. Актор представив нову частину культового фільму у Каннах.

На червоній доріжці Каннського кінофестивалю Сильвестер з'явився з дружиною, екс-моделлю Дженніфер Флавін та 20-річною дочкою Сістін Роуз.

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Як відомо, Сістін є другою донькою Сталлоне і будує модельну кар'єру. Для виходу 24 травня дівчина одягнула довгу золоту сукню з глибоким декольте, яка ідеально підреслила її фігуру. Завершили образ насичений макіяж з акцентом на очах та проста укладка волосся.

Не менш розкішно виглядала 50-річна Дженніфер Флавін в обтислому платті з металевим ефектом, що прикрашене чорними квітами.

Сам актор, що виконав роль Джона Рембо у новій частині фільму, радісно позував перед об'єктивами фотографів, демонструючи свою красиву дружину і дочку.



Сістін Роуз Сталлоне, Сильвестер Сталлоне і Дженніфер Флавін / Getty Images



Сістін Роуз Сталлоне / Getty Images



Сістін Роуз Сталлоне і Дженніфер Флавін / Getty Images

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році й відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.