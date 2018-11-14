Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю

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Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю / 24smi.org

Дочка творця кіновсесвіту Marvel Стена Лі, який помер 12 листопада, Джоан Селія Лі розсекретила ім'я ще одного супергероя, якого створив її батько перед самою смертю.

Про це вона розповіла сайту TMZ.

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За словами Джоан, батько працював над створенням нового персонажа аж до останніх днів свого життя, ім'я нового супергероя – Dirt Man (Людина-бруд).

Джоан поки не розголошує, якими надздібностями володіє Dirt Man та не розкриває його історію. Проте жінка наголосила, що "це буде дуже цікаво". Також дочка Стена Лі не стала уточнювати, чи з'явиться новий персонаж в коміксах, або чи буде про нього знято фільм.

Джоан Селія Лі разом з батьком Стеном Лі
Джоан Селія Лі разом з батьком Стеном Лі

Вона із захватом розповіла про любов Стена Лі до вболівальників і сказала, що це почалася багато десятиліть тому. І жінка запевнила, що має конкретний план, який дозволить зберегти спадщину її батька.

Нагадаємо, 12 листопада у США на 96-му році життя помер творець відомих супергероїв зі світу Marvel, письменник і сценарист Стен Лі.  Від початку року у творця світу Marvel вже виникали проблеми зі здоров'ям. Так, на початку лютого 2018-го його терміново госпіталізували через проблеми з серцем і диханням.

Теги: LifeStyle Новини культури Новини США Втрати
Джерело: 24 Канал
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