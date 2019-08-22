25-річна донька Дональда Трампа поділилася неймовірним подарунком, який вручив відомий художник Маурісіо Бенітес. Картина моделі Тіффані Трамп особлива тим, що не намальована фарбами, а створена зі 150 тисяч кристалів.

Маурісіо Бенітес – художник з Колумбії, який відомий надзвичайними портретами зірок, які створює за допомогою каміння Swarovski, а не кольорових фарб. Таку картину в подарунок отримала 25-річна донька президента США Тіффані Трамп.

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Світлиною разом з художником та отриманим портретом Тіффані опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За допомогою 150 тисяч кристалів Swarovski різних кольорів Маурісіо Бенітес створив досить великого розміру картину, для якої Тіффані вже знайшла місце на стіні. На роботу на нею творець витратив цілий місяць.

Що цікаво, художник обрав бірюзовий фірмовий колір ювелірного бренду Tiffany & Co для фону портрету, тому що Дональд Трамп назвав свою доньку саме на його честь. Також варто додати, що подібну картину Ліонеля Мессі, яку Маурісіо Бенітес створив у 2013 році, оцінили у 50 мільйонів доларів.



Тіффані Трамп і Маурісіо Бенітес / Instagram / @tiffanytrump