Дочка власника Zara відгуляла своє весілля: фото нарядів найбагатшої спадкоємиці світу

Дочка власника всесвітньо відомих брендів Zara та Massimo Dutti Марта Ортега відсвяткувала своє розкішне весілля. Протягом дня святкування спадкоємиця змінила чотири наряди, торжество відбулось у королівському місці, а гості були вражені проханням наречених щодо подарунків.

Урочисте святкування одруження дочки найбагатшого чоловіка світу Марти Ортегі та її нареченого Карлоса Торретта відбулось у п’ятницю, 16 листопада. Для Іспанії їхнє весілля стало "подією року", однак його розкіш та масштаби обговорюють ЗМІ усіх країн світу.

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34-річна Марта змінила чотири вбрання. Перший вихід дочки мільярдера Амансіо Ортега був у вишуканій сукні від Valentino, після того вона одягнула довгий чорний костюм, а потім було кремове пальто. Зміна образів нареченої закінчилась на красивій вечірній сукні, яка сяяла на весь зал під час першого танцю.

Коктейльна вечірка відбулась у Royal Yacht Club в Ла-Коруньї. Гості, які були покликані розділити радість одруження Марта та Карлоса, були вражені оригінальним запрошенням та особливим проханням наречених щодо подарунків. У конверті кожен з гостей знайшов по дві картки, на яких було вказано побажання щодо дрес-коду та презентів на весілля. В якості подарунків пара попросила зробити пожертву в фонд, який підтримує дітей з церебральним паралічем.

Варто додати, що шлюб із Карлосом Торреттом є другим для Марти Ортегі. Вперше дочка відомого мільярдера Амансіо Ортега вийшла заміж у 2010 році, а вже у 2015 пара розлучилась. Від першого шлюбу в Марти є 5-річний син, а її батько входить в п’ятірку найбагатших людей світу. Дохід власника брендів одягу становить 55 мільярдів фунтів стерлінгів у рік. Марта Ортега являється креативним директором Zara Women.