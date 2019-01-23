Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд

Паризький Тиждень моди у самому розпалі! Наступним у нашому огляді стає кутюрна колекція Giorgio Armani Prive, яка вражає елегантністю, що межує з епатажем і підкреслюється різнобарвними кольорами. Головним дуетом, який представив дизайнер Джорджіо Армані, стало поєднання червоного і синього відтінків.

Для шоу Giorgio Armani Prive дизайнер показав стильні вечірні сукні, костюми, спідниці, топи, мініатюрні капелюхи. Вбрання декороване пір'ям, паєтками, контрастними квітами, бісером тощо. Що цікаво, у шоу брала участь українська топ-модель Ірина Кравченко.

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Незважаючи на "кричущі" кольори і дещо епатажний стиль, колекція вийшла вишуканою завдяки текстурам і силуетам. До слова, на показі Армані немає жодної довжини міні.

Локацією для показу став Hotel d'Evreux, який розташований на Вандомской площі в центрі Парижа.

GIORGIO ARMANI PRIVE: фото



Показ Giorgio Armani Prive / Getty Images

Крім барвистих образів, у новій колекції дизайнер презентував стильні варіанти для любителів темних кольорів – чорного, бордового і темно-синього.



Показ Giorgio Armani Prive / Getty Images

На модне шоу колекції весна-літо 2019 завітали такі знаменитості, як Ембер Хьорд, Ума Турман, Дакота Фаннінг, Селін Діон та інші.



Селін Діон, Ума Турман з дочкою і Ембер Хьорд / Getty Images



Ембер Хьорд / Getty Images



Дакота Фаннінг / Getty Images



Роберта Армані (племінниця Джорджіо Армані) / Getty Images



Селін Діон / Getty Images



Джорджіо Армані / Getty Images