Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд

684 Читать новость на русском
Giorgio Armani Prive
Giorgio Armani Prive / www.gettyimages.com

Паризький Тиждень моди у самому розпалі! Наступним у нашому огляді стає кутюрна колекція Giorgio Armani Prive, яка вражає елегантністю, що межує з епатажем і підкреслюється різнобарвними кольорами. Головним дуетом, який представив дизайнер Джорджіо Армані, стало поєднання червоного і синього відтінків.

Для шоу Giorgio Armani Prive дизайнер показав стильні вечірні сукні, костюми, спідниці, топи, мініатюрні капелюхи. Вбрання декороване пір'ям, паєтками, контрастними квітами, бісером тощо. Що цікаво, у шоу брала участь українська топ-модель Ірина Кравченко.

Читайте також: "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото

Незважаючи на "кричущі" кольори і дещо епатажний стиль, колекція вийшла вишуканою завдяки текстурам і силуетам. До слова, на показі Армані немає жодної довжини міні.

Локацією для показу став Hotel d'Evreux, який розташований на Вандомской площі в центрі Парижа.

GIORGIO ARMANI PRIVE: фото


Показ Giorgio Armani Prive / Getty Images

Крім барвистих образів, у новій колекції дизайнер презентував стильні варіанти для любителів темних кольорів – чорного, бордового і темно-синього.

 


Показ Giorgio Armani Prive / Getty Images

На модне шоу колекції весна-літо 2019 завітали такі знаменитості, як Ембер Хьорд, Ума Турман, Дакота Фаннінг, Селін Діон та інші.


Селін Діон, Ума Турман з дочкою і Ембер Хьорд / Getty Images


Ембер Хьорд / Getty Images


Дакота Фаннінг / Getty Images


Роберта Армані (племінниця Джорджіо Армані) / Getty Images


Селін Діон / Getty Images

Джорджіо Армані / Getty Images
Джорджіо Армані / Getty Images

Теги: LifeStyle Ембер Хьорд Стиль і мода Мода Ума Турман Новини Франції
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
сьогодні 14:21 Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
684
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
22 січня 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
1410
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
22 січня 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11152
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
1945
Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
21 січня 19:49 Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
3877
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
21 січня 18:08 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 5442
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук