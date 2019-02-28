Додати кольору: Алессандра Амбросіо стала зіркою Harper's Bazaar – яскраві фото

Бразильська супермодель, яка більш відома як "ангел" Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо знялася в оригінальних позах для в'єтнамської версії популярного глянцевого журналу Harper's Bazaar.

Яскраві знімки з фотосесії Алессандра Амбросіо опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель позувала перед об'єктивом фешн-фотографа Elio Nogueira в оригінальних позах, які нагадують легку акробатику. Так, на одному зі знімків зірка дивиться у камеру лежачи, задерши ноги.

У зйомці Алессандра приміряла вбрання з акцентами на насиченні кольори: червоний, жовтий і золотий.



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо / Instagram / @elionogueiraofficial





Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Обкладинку в'єтнамського глянцю прикрасило гламурне фото, на якому Амбросіо приміряла червоно-білу сукню від Schiaparelli з анімалістичним принтом.



Алессандра Амбросіо / Instagram / @elionogueiraofficial





Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio



Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio