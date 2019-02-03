Додати кольору: яскравий макіяж від акторки Лілі Коллінз

Зірковий візажист Вінсент Окендо, який не боїться експериментів, зокрема поєднання яскравих кольорів, зробив оригінальний та цікавий макіяж британській і американській акторці Лілі Коллінз для прес-конференції серіалу "Знедолені". .

Нові знімки Лілі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу Коллінз одягнула сукню від Giambattista Valli насиченого оранжевого кольору. Однак для такого образу візажист вирішив не робити класичні стрілки, або традиційні "smoky eyes".

Вінсент Окендо підібрав яскравий рожевий колір, яким зробив акцент на очах і завершив макіяж тушшю. Він ідеально поєднав два "кричущі" кольорі, так, що вихід Коллінз виглядав бездоганним.



Лілі Коллінз / Instagram / @lilyjcollins



Лілі Коллінз / Instagram / @lilyjcollins