"Додому": що варто знати про головний фільм України 2019 року

Кожного року укладачі Оксфордського словника називають головне слово року. Таким, для прикладу, у 2018 році стало слово toxic (токсичність, токсичний). Для українського кіно у 2019 році головним словом стане Evge.

Саме так кримськотатарською називається фільм Нарімана Алієва. Перекладається це як "Додому". Стрічка, яка перемогла у номінації "Найкращий фільм року", а Наріман Алієв та Ахтем Сеітаблаєв – найкращий режисер та найкращий актор відповідно на думку кінокритиків від національної премії Кіноколо.

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Про що фільм "Додому"

У кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Це зворушлива драма про боротьбу між батьком і сином, прогресом і традиціями на тлі важкої політичної ситуації в Україні.

Офіційний трейлер фільму "Додому" дивитись онлайн:

Стрічка вийде в широкий прокат в Україні 7 листопада.

Чим особливий цей фільм

Це фільм-подорож, фільм-скорбота та фільм-пошук – себе, свого місця у цьому світі та Батьківщини. Коли вона так близько, але за межею.

Про кримських татар, яким важко повернутися додому. Але і без дому вони не можуть. Ця подорож – чи не найважливіша. Інколи – й цінною в життя. У фільмі вони спілкуються рідною мовою.

Про батьківську любов, якою б вона не була. Жорстка та авторитарна. Але інколи так і виглядає турбота.



Кадр з фільму "Додому" / IMDb

Про втрату. Сина і дому. Родини. І пошук всього.

Про традиції, які й визначають, хто ти є. В яких ти можеш віднайти себе.

Про Україну. Наскільки строкатою є ця країна.

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Як зізнався після прем’єри у Львові сам Наріман Алієв, у цьому фільмі кожен може знайти свій сенс. Автори не хотіли виносити наперед одну тему. Але кожна з озвучених вище – розкрита. Тому цей фільм тримає прикутим до екрана від першого кадру і до останньої молитви.

Також у фільмі не використовується музика. За словами режисера, під час трауру в ісламі не можна слухати музики. Тож у цьому фільмі ви її не почуєте (за винятком титрів на початку та в кінці).



Кадр з фільму "Додому" / IMDb

Автори фільму під час роботи над стрічкою дізналися, що один з кримських татар також намагався перевезти до Криму тіло свого сина, який загинув під час війни на Донбасі.

Бюджет стрічки склав 20 мільйонів гривень. 80% від цієї суми профінансовано державою.

Фільм вже купили для показів у 13 країнах світу. У Франції та країнах Бенілюксу стрічку будуть показувати у кінотеатрах.

Світова прем'єра фільму відбулася у конкурсній програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю.

Нагороди фільму

Фільм отримав головні призи Одеського міжнародного кінофестивалю (OIFF) та Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF).

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"Додому" визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю. А нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Ахтем Сеітаблаєв.



Кадр з фільму "Додому" / IMDb

"Додому" відзначений особливою згадкою журі Міжнародного кінофестивалю у Хайфі.

Наразі "Додому" увійшов до лонг-листа премії Європейської кіноакадемії та український претендент на премію Оскар у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Номінантів на премію Оскар оголосять 13 січня 2020 року. Чи потрапить фільм з лонглиста премії у шортлист – дізнаємось вже 16 грудня 2019 року.

Також "Додому" серед 93 фільмів з 65 країн, що претендують на номінацію премії Голлівудської асоціації іноземної преси Золотий глобус у категорії "Найкращий іншомовний фільм". Номінанти на премію Золотий глобус будуть оголошені 9 грудня 2019 року.