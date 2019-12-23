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Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога

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Захищаємо наше обличчя під час польоту / Колаж LifeStyle 24

Коли ми летимо у справах чи на відпочинок, то в передчутті важливих розмов або релаксу навряд чи згадуємо, що політ – це стрес для нашого організму. Однією з перших страждає шкіра обличчя, зокрема через сухе повітря на борту літака.

Як зберегти її свіжість та пружність, LifeStyle 24 спитав у дерматовенеролога медичного центру "Родовід" Марти Козакевич. На думку фахівчині, під час перельотів обличчя людини може обсипати, воно стає тьмяним і сухим, деякі його ділянки червоніють, сверблять. "Головною причиною таких симптомів є знижена вологість у салоні літака через сухе повітря, що циркулює всередині. Її показник складає до 20%, тоді як норма – від 30% до 60%", – каже вона.

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Як доглядати за шкірою обличчя в літаку

Що варто й не можна робити перед відльотом?

Виявляється, що шкіру обличчя перед авіаподорожжю слід готувати. І немає різниці, чи триває політ одну-дві години, а чи понад десять. "Не ходіть на агресивні процедури, такі як хімічний пілінг, чистки або ін’єкції. Адже для відновлення шкіри після них потрібен щонайменше тиждень. До посадки на борт зробіть демакіяж, відтак зволожте шкіру кремом чи спреєм і йдіть в літак. Небажано пити газовану воду, сік або алкоголь – вони зневоднюють організм. Краще щогодини поповнювати запас вологи звичайною водою", – ділиться Марта Козакевич.

Як доглядати за шкірою обличчя в літаку
Підтримувати вологу шкіри в літаку найкраще допомагає періодичне пиття води / Health Reformed

Яку косметику треба брати в літак?

Все-таки, базовий набір для догляду за шкірою обличчя в літаку передбачений. Наш дерматолог також радить не нехтувати косметикою, що допоможе зберігати свіжий вигляд лиця. "Зараз в аптеках та магазинах продають тревел-набори, що складаються з кількох невеличких пляшечок, куди ви можете налити свої засоби. Є вже готові, в їхньому складі – міцелярна вода, спрей, гель для вмивання і крем. Рекомендую щотригодини очищувати шкіру й повторно наносити на неї зволожувальні компоненти. Я б ще підказала пасажирам брати з собою термальну воду, вона багата на мікроелементи, які живлять шкіру, а також освіжає її", – розповідає лікарка. Якщо ваш політ триває понад 10 годин (і шкіра втрачає майже 40% своєї вологи), то обличчю не зашкодять тканинні зволожувальні маски.

Як доглядати за шкірою обличчя в літаку
Косметичні засоби ви можете помістити в ось такі пляшечки / Supers Pupers

Як доглядати за шкірою обличчя в літаку
Тканинні маски – порятунок для шкіри під час довготривалого польоту / Rue Now

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За словами нашої співрозмовниці, макіяж під час польоту стане лише додатковим навантаженням на шкіру, а не способом виглядати красиво. "Особливо це стосується тонального крему та пудри. Вони й так підсушують обличчя, а в сукупності з недостатньо вологим повітрям у літаку ще більше його подразнюватимуть", – пояснює Марта Козакевич.

Як доглядати за шкірою обличчя в літаку
Пудра підсушує нашу шкіру, особливо в літаку / Beauty.ua 

Догляд за очима, губами та нігтями на борту

Звісно, в літаку слід пам'ятати про такі частини обличчя як очі й губи. Для них дерматолог теж рекомендує окремий догляд. "Губам підійдуть бальзами чи зволожувальні помади, які ви можете придбати в аптеці та косметичних магазинах. Очі ж під час польоту щогодини можете закапувати краплями, "штучною сльозою", – каже вона. А от лак для нігтів не варто брати в літак: або розлиється, або зіпсує і так неякісне повітря.

Як доглядати за шкірою обличчя в літаку
Краще не робити манікюр на борту літака / Vogue.ua

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Автор: Юлія Девда
Теги: Здоров'я Публікації Дерматологія LifeStyle Новини LifeStyle Краса Поради
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