У прокат вийшов фільм Стівена Кінга "Доктор Сон": відгуки глядачів
На широкі екрани виходить екранізація книги "Доктор Сон" американського письменника Стівена Кінга. Фільм жахів "Доктор Сон", знятий за мотивами однойменного роману, є продовженням попередньої екранізації фільму "Сяйво".
Минуло багато років відтоді, як хлопчик ясновидець Денні Торренс пережив жахливий час в готелі "Оверлук", де став свідком божевілля та загибелі свого батька. Подорослішавши, але так і не одужавши від дитячої травми Денні живе маргінальним життям алкоголіком.
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З часом хлопець розуміє, що таке життя його ні до чого не призведе і влаштовується на роботу, де знайомиться з "сяючою" дівчиною на ім'я Абра. Їй дуже потрібна допомога Денні, аби не стати жертвою мисливці, які полюють за обдарованими дітьми. Головну роль у фільмі виконав Еван МакГрегор.
Трейлер фільму "Доктор Сон": дивіться онлайн
Відгуки на фільм "Доктор Сон"
Відгуки користувачів на фільм досить позитивні. Судячи з коментарів, глядачам і справді припала до душі нова екранізація фільму жахів. Що цікаво, майже всі в захваті від блискучої ролі Ребекки Фергюсон.
"Доктор сон – ще одне емоційна пригода від Фленегана, яка змусила мене плакати від жаху на публіці. Зрозуміло, що адаптація відходить від книги, але все ж таки зберігає в собі атмосферу Кінга там, де вона має бути".
"Це був великий рік для адаптації Стівена Кінга, але я думаю, що "Доктор Сон" – найкраща екранізація зі всіх. Фільм подіяв на мене так, як я цього не очікував, моментами викликав у мене емоції, а Ребекка Фергюсон дуже люта".
"Це не той тип фільмів, який мені подобається, але "Доктор Сон" змусив мене додивитися його до кінця. Рекомендую 8,5 з 10".
"Доктор Сон" просто перевершив "Сяйво", і все, що я люблю і знаю з фільмів жаху.
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