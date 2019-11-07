У прокат вийшов фільм Стівена Кінга "Доктор Сон": відгуки глядачів

На широкі екрани виходить екранізація книги "Доктор Сон" американського письменника Стівена Кінга. Фільм жахів "Доктор Сон", знятий за мотивами однойменного роману, є продовженням попередньої екранізації фільму "Сяйво".

Минуло багато років відтоді, як хлопчик ясновидець Денні Торренс пережив жахливий час в готелі "Оверлук", де став свідком божевілля та загибелі свого батька. Подорослішавши, але так і не одужавши від дитячої травми Денні живе маргінальним життям алкоголіком.

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З часом хлопець розуміє, що таке життя його ні до чого не призведе і влаштовується на роботу, де знайомиться з "сяючою" дівчиною на ім'я Абра. Їй дуже потрібна допомога Денні, аби не стати жертвою мисливці, які полюють за обдарованими дітьми. Головну роль у фільмі виконав Еван МакГрегор.

Трейлер фільму "Доктор Сон": дивіться онлайн

Відгуки на фільм "Доктор Сон"

Відгуки користувачів на фільм досить позитивні. Судячи з коментарів, глядачам і справді припала до душі нова екранізація фільму жахів. Що цікаво, майже всі в захваті від блискучої ролі Ребекки Фергюсон.

Доктор Сон - продолжение фильма «Сияние», но более прямолинейный и длится на 20 минут дольше. Если вы и не смотрели ранний фильм, вы всё равно всё поймёте о чём он. Первый час фильм более спокойный, второй уже наводит напряжение. Мое мнение - 6/10#докторсон pic.twitter.com/Gec0YBXoZR — Джабраил (@jip4q1cCyoGZ6Fx) November 7, 2019

Сходил на #ДокторСон #DoctorSleepMovie охеренный фильм

10 шляпок Роуз из 10

И да, мне очень нравится её шляпка pic.twitter.com/UNby9XUOiR — Billy Chpon'ka (@BillyChponka) November 7, 2019

#DoctorSleep is another trauma-fuelled emotional horror from Flanagan that made me ugly cry in public. Understandably shakes up the book quite a bit, but keeps King's heart right where it needs to be. Where does one sign up for Rebecca Ferguson's cult? Asking for a friend. pic.twitter.com/Jfs2FggiPf — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) October 25, 2019

"Доктор сон – ще одне емоційна пригода від Фленегана, яка змусила мене плакати від жаху на публіці. Зрозуміло, що адаптація відходить від книги, але все ж таки зберігає в собі атмосферу Кінга там, де вона має бути".

It’s been a great yr for Stephen King adaptations but I think #DoctorSleep is the best of the bunch. Thrilled me in ways I wasn’t expecting, made me emotional at times & Rebecca Ferguson is ferocious. What a wonderful celebration of Kubrick, King & @flanaganfilm’s career as well. pic.twitter.com/jQ8ktEeUVE — Heatherface Wixson (@thehorrorchick) October 25, 2019

"Це був великий рік для адаптації Стівена Кінга, але я думаю, що "Доктор Сон" – найкраща екранізація зі всіх. Фільм подіяв на мене так, як я цього не очікував, моментами викликав у мене емоції, а Ребекка Фергюсон дуже люта".

После просмотра фильма #ДокторСон выводы неоднозначные. Не очень он меня впечатлил. "Сияние" было крутое кино, а это как-то не очень. В этом фильме нашлось бы место и Джеку Николсону, вот почему его не позвали? #DoctorSleepMovie #DoctorSleep — Эдуард Никитин (愛德華 尼基京) (@zetXcom) November 7, 2019

Not type of film i like but #DoctorSleep makes me mlongoh till the end... Backsoundnya pas membuat jantung sehat Recommended!!! 8,5/10.

*msh blm ingin menonton film horor indo setelah terakhir pengabdi setan (wlpn sbgs apapun rewiewnya)* — Easy V Maylinda (@easy_vicky) November 7, 2019

"Це не той тип фільмів, який мені подобається, але "Доктор Сон" змусив мене додивитися його до кінця. Рекомендую 8,5 з 10".

I’M?????? ABSOLUTELY???? BLOWN AWAY MY GOD?????#DoctorSleep just surpassed The Shining and everything I know and love about horror films it definitely SHONE pic.twitter.com/S3ygw3hyeZ — Diana Mendoza (@itsmeitsdi) November 7, 2019

"Доктор Сон" просто перевершив "Сяйво", і все, що я люблю і знаю з фільмів жаху.