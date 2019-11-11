"Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"

На кіноекранах опинився ще один роман Стівена Кінга. І цього разу екранізація наслідує книжку.

Зовсім недавно світ побачив другу частину "Воно", а тепер черга за не менш відомим творінням Стівена Кінга. Режисер Майк Фленеган спробував примирити письменника і покійного Кубрика, віддавши честь обом митцям у своєму новому фільмі "Доктор Сон". Попри дорікання, кіно вийшло чудовим. Воно надихає передивитись "Сяйво" і перечитати "кінгівські" першоджерела.

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"Доктор Сон": офіційний кадр з фільму онлайн / IMDb

Фільм "Сяйво" вважається одним із найкращих у "низькому" жанрі трилерів та жахів. І хоч його погано зустріли критики у далекому 1980-му, а Стівен Кінг і зовсім обурений екранізацією Кубрика, сьогодні "Сяйво" вважається класикою, яку практично неможливо перевершити. Кубрик зняв кіно на свій лад, відкинувши частину розповіді Кінга і змінивши важливі для письменника деталі. Глядачі і час пробачили цьому режисеру неточності, але якби Майку Фленегану цього не хотілось, він – не Кубрик, і перечити Кінгу – не найкраща ідея. Тож, він не робив різких рухів.

На рахунку Фленегана декілька фільмів жахів – успішних і не дуже. Його остання робота, серіал The Haunting of Hill House на Netflix, отримала рейтинг 8,7 на IMDb і багато схвальних рецензій. Атмосферний "Доктор Сон" певною мірою нагадує успішний серіал, водночас "косячи" під роботи Кубрика.

150-хвилинний хронометраж захоплює і тримає увагу, але кінцівка радше розчаровує, ніж викликає ностальгію. Враження, ніби потрапляєш у музей хорор-класики, де тебе давно чекають незабутні персонажі з попередньої частини. "Доктор Сон" повертає глядача в готель "Оверлук", де моментами покадрово відторює "Сяйво". Але надає йому правильного, кінгівсього, завершення.



"Доктор Сон": офіційний кадр з фільму онлайн / IMDb

Юен Мак-Грегор зіграв дорослу версію малого "сяючого" Дена. З віком він скотився до рівня батька в деяких аспектах свого життя, аж поки не повернувся на шлях праведний і не влип в нову паранормальну історію. Ден зустрів Абру (Кайлі Карран), яка легко переплюнула його по потужності та сміливості. Мала своїм прикладом показує, що "сяйво" не треба ховати. Натомість, краще його використовувати для блага. Ден і Абра приятелюють завдяки незвичній переписці на стіні, а коли приходить час, спільно борються з бандою, пожирачки сяйва на ім'я Роуз. Останню зіграла Ребекка Фергюсон і це чи не перша успішна та по-справжньому цікава роль акторки. Ця трійця чудово дає собі раду у світі вигадок Кінга і Фленегана, посилюючи його.

Без сумніву – подвиг, що "Доктор Сон" знятий так, щоб не зобов'язувати глядача ні попередньо читати обидві книги Кінга, ні дивитись "Сяйво" (якщо його хоч хтось не бачив) — все й так зрозуміло, цікаво і моторошно. Частина більшої за цей фільм історії, звісно, втрачається, але кіно однаково не виглядає вирваним із контексту шматком плівки. Якщо прийняти як належне, що сиквел "Сяйва" не може претендувати на таку ж культовість, "Доктор Сон" абсолютно впорався із задачею розповісти самобутню історію, вартої уваги і навіть повторного перегляду.

Рейтинг "Доктора Сна" на IMDb – 7,6. Перегляд лише для повнолітніх.

Дивіться трейлер фільму "Доктор Сон" онлайн:

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