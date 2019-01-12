Документальний фільм про війну на Донбасі здобув нагороду у США

Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак", який розповідає про хлопчика з Донбасу, проказали на кінофестивалі у США. Так, стрічка отримала перемогу у номінації Spotlight кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку.

Про це написав данський режисер кінострічки Сімон Леренґ Вільмонт на своїй сторінці у Facebook.

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Події фільму розгортаюся на сході України, недалеко від лінії фронту. Головним героєм документалки став 10-тирічний хлопчик Олег, який мешкає разом із своєю бабусею Олександрою на Донеччині. Фільм показав, як це – зростати у розпалі війни, долати страхи та звикати до регулярних звуків вибухів.

Стрічка є спільним виробництвом Данії, Швеції і Фінляндії. Зйомки фільму відбувалися у 2015-2017 роках у селищі Гнутове Донецької області.

"Віддалений гавкіт собак" вже встиг отримати 25 нагород на кінофестивалях у Нідерландах, Швеції, Греції, США, Іспанії. Стрічка також потрапила до шорт-листа премії "Оскар".

Дивіться трейлер на фільм "Віддалений гавкіт собак" ("The Distant Barking of Dogs"):

Нагадаємо, що 22 січня 2019-го назвуть п’ятірку номінантів премії "Оскар".