Домашні рецепти догляду за собою від Настя Каменських

Одна із найкрасивіших жінок українського шоу-бізнесу Настя Каменських часто ділиться з прихильницями корисними порадами щодо догляду за собою. Артистка розповіла рецепти улюблених домашніх масок для обличчя, волосся та тіла.

Настя Каменських, відома під псевдонімом NK, неодноразово наголошувала на тому, що потрібно приділяти час собі, дбати про свою красу та здоров'я. На сторінці свого блогу в інстаграмі вона розсекретила рецепти улюблених засобів по догляду, які можна приготувати в домашній умовах.

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Маски для волосся

Маска для шкіри голови з алое і нікотиновою кислотою

Така маска чудово підійде для тих, у кого волосся росте повільно. Для її приготування співачка змішує одну ампулу нікотинової кислоти і одну ампулу екстракту алое. Таку речовину потрібно втирати в суху шкіру голови 15 хвилин та залишати на годину. Після цього помити голову.

Маска для волосся з аргановою і кокосовою оліями

Перед нанесенням змішуємо дві олії та підігріваємо, щоб суміш була теплою. Можна замінити арганову олію на мигдальну або макадамії, адже усі вони добре насичують волосся. Наносимо її на сухе волосся, починаючи від лінії вух. Загортаємо у харчову плівку та тримати 2 години. Після цього двічі миємо голову. Використовувати цю маску можна один раз в 1-2 тижні.

Маски для обличчя

Маска з бананом і медом

Змішуємо пюре одного банана з чайною ложкою меду. Наносимо на обличчя, шию і зону декольте. Залишаємо на 20 хвилин і змиваємо водою.

Маска з огірком та сметаною

Натираємо на дрібній терці один огірок і змішуємо з чайною ложкою сметани. Наносимо на обличчя на 20 хвилин. Змиваємо водою або пінкою для вмивання.

Рецепти ванн для тіла

Класична розслаблююча ванна

Змішуємо по 50 грам сухих лаванди, ромашки та м'яти і заливаємо окропом. Накриваємо кришкою і настоюємо 30 хвилин, після чого проціджуємо через сито. Додаємо настрій у теплу ванну.

Лимонна ванна для м'якої шкіри

Ріжемо 3 лимони і заливаємо окропом на 2 години. Подрібнюємо масу в блендері. Після цього пропускаємо її через сито, щоб відділити сік та додаємо його у ванну.