Як приготувати домашнє морозиво: різноманітні рецепти з фото та відео

Настав час тієї літньої пори, коли кожен з нас хоче чогось смачного та прохолодного. Для того, аби поласувати морозивом, не обов'язково треба йти в магазин, адже морозиво можна зробити вдома. Як приготувати смачне домашнє морозиво – читайте далі.

Домашнє морозиво готується швидко, однак більша частина часу йде на охолодження і заморожування. Якщо у вас є морозивниця — процес приготування значно спроститься. Для приготування домашнього морозива, спочатку треба зробити просту суміш на основі вершків і цукру. А вже потім – зробити вершковий пломбір, з будь-яким наповнювачем – фруктовим, ванільним, ягідним чи шоколадним. Ми підготували для вас різні рецепти на будь-який смак.

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Рецепти приготування морозива в домашніх умовах

Домашнє морозиво без вершків



Рецепт домашнього морозива без вершків

Інгредієнти:

– 0,5 літрів молока;

– 50 грамів цукру;

– 25 грамів крохмалю;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 яйце.

Як приготувати домашнє морозиво без вершків:

1. 375 міліграмів молока змішайте з 40 грамами цукру та поставте на середній вогонь для підігріву.

2. В іншу каструлю додайте 125 мілілітрів молока. Змішайте з крохмалем.

3. Дві різні суміші з'єднайте, трішки проваріть, зніміть з вогню та додайте ваніль. Потім поставте охолодитися.

4. Розітріть жовтки з цукром і перемішайте з отриманою сумішшю.

5. Поставте в морозилку.

Домашнє морозиво на молоці



Рецепт домашнього морозива на молоці

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 100 грамів масла;

– 2 стакани (по 200 грамів) цукру;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– 5 яєчних жовтків.

Як приготувати домашнє морозиво на молоці:

1. Домашнє молоко поставте на вогонь, додайте вершкове масло та доведіть до кипіння.

2. У тарілці з'єднайте яєчні жовтки, крохмаль та цукор. Розітріть до однорідної маси, додайте 50 мілілітрів молока. У вас повинна вийти консистенція рідкої сметани.

3. Вилийте суміш з цукром в молоко, постійно розмішуючи.

4. Доведіть до кипіння, після цього знімайте з вогню.

5. Каструлю з морозивом поставте охолоджуватися в холодну воду.

6. Коли морозиво досягне кімнатної температури, розлийте у форму та поставте у морозилку.

7. Через 3 години морозиво з молока буде готовим.

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Домашнє морозиво з бананом



Рецепт домашнього морозива з бананом

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 3-4 столові ложки молока;

– 1-2 столових ложки арахісової пасти;

– сироп агави за смаком.

Як приготувати морозиво з бананом:

1. Наріжте банан шматочками і збийте в блендері.

2. Додайте молоко, арахісову пасту та підсолоджувач.

3. Вимісіть бананово-молочну суміш до гладкості.

4. Розкладіть в креманки.

Домашнє морозиво з апельсином



Рецепт апельсинового морозива

Інгредієнти:

– 3 апельсини;

– 500 грамів жирних вершків;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів ванільного цукру.

Як приготувати апельсинове морозиво:

1. Очистіть апельсини від шкірки, зерняток і білих плівок. Подрібніть блендером апельсинову м'якоть до стану пюре.

2. З'єднайте охолоджені вершки, цукрову пудру і ванільний цукор і збийте міксером протягом 5 хвилин до пишної щільної піни.

3. Додай у вершкову масу апельсинове пюре і знову збийте до однорідності.

4. Покладіть масу в пластиковий контейнер і поставте у морозилку на 1-2 години, періодично перемішуючи і розбиваючи кристалики льоду, що утворювались у морозиві.

5. Потім розкладіть домашнє морозиво по формах і залишіть до повного замерзання.

Домашнє морозиво без молока з полуницею



Рецепт домашнього морозива без молока з полуницею

Інгредієнти:

– 130 грамів цукру;

– 100 рослинної олії;

– 500 г ягід полуниці;

– 5 яєць;

– ваніль.

Як приготувати морозиво без молока з полуницею:

1. Поділіть жовток і білок в різні місткості.

2. До жовтків додайте цукровий пісок, але не весь. Достатньо 100 грамів. Збивайте пару хвилин і додавайте рослинну олію. Вона повинна бути рафінована, дезодорована, щоб десерту не передався аромат соняшнику. Збивайте ще дві хвилинки з олією.

3. До білків додайте залишки цукру, пакетик ваніліну, збивайте до твердих піків.

4. Полуницю варто перемолоти або збити блендером.

5. З’єднайте полуничне пюре з білками і жовтками. Акуратно розмішайте ложкою, намагаючись не осаджувати піну білків.

6. Розкладайте в зручні форми і відправляйте заморожуватися.

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Як приготувати домашнє морозиво: дивіться відео