Як приготувати домашнє морозиво: різноманітні рецепти з фото та відео
Настав час тієї літньої пори, коли кожен з нас хоче чогось смачного та прохолодного. Для того, аби поласувати морозивом, не обов'язково треба йти в магазин, адже морозиво можна зробити вдома. Як приготувати смачне домашнє морозиво – читайте далі.
Домашнє морозиво готується швидко, однак більша частина часу йде на охолодження і заморожування. Якщо у вас є морозивниця — процес приготування значно спроститься. Для приготування домашнього морозива, спочатку треба зробити просту суміш на основі вершків і цукру. А вже потім – зробити вершковий пломбір, з будь-яким наповнювачем – фруктовим, ванільним, ягідним чи шоколадним. Ми підготували для вас різні рецепти на будь-який смак.
Читайте також: Смачний десерт із полуниць та сиру: рецепт
Рецепти приготування морозива в домашніх умовах
Домашнє морозиво без вершків
Рецепт домашнього морозива без вершків
Інгредієнти:
– 0,5 літрів молока;
– 50 грамів цукру;
– 25 грамів крохмалю;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 яйце.
Як приготувати домашнє морозиво без вершків:
1. 375 міліграмів молока змішайте з 40 грамами цукру та поставте на середній вогонь для підігріву.
2. В іншу каструлю додайте 125 мілілітрів молока. Змішайте з крохмалем.
3. Дві різні суміші з'єднайте, трішки проваріть, зніміть з вогню та додайте ваніль. Потім поставте охолодитися.
4. Розітріть жовтки з цукром і перемішайте з отриманою сумішшю.
5. Поставте в морозилку.
Домашнє морозиво на молоці
Рецепт домашнього морозива на молоці
Інгредієнти:
– 1 літр молока;
– 100 грамів масла;
– 2 стакани (по 200 грамів) цукру;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 5 яєчних жовтків.
Як приготувати домашнє морозиво на молоці:
1. Домашнє молоко поставте на вогонь, додайте вершкове масло та доведіть до кипіння.
2. У тарілці з'єднайте яєчні жовтки, крохмаль та цукор. Розітріть до однорідної маси, додайте 50 мілілітрів молока. У вас повинна вийти консистенція рідкої сметани.
3. Вилийте суміш з цукром в молоко, постійно розмішуючи.
4. Доведіть до кипіння, після цього знімайте з вогню.
5. Каструлю з морозивом поставте охолоджуватися в холодну воду.
6. Коли морозиво досягне кімнатної температури, розлийте у форму та поставте у морозилку.
7. Через 3 години морозиво з молока буде готовим.
Читайте також: Ароматна полуниця: 3 оригінальні рецепти з головною ягодою сезону
Домашнє морозиво з бананом
Рецепт домашнього морозива з бананом
Інгредієнти:
– 2 банани;
– 3-4 столові ложки молока;
– 1-2 столових ложки арахісової пасти;
– сироп агави за смаком.
Як приготувати морозиво з бананом:
1. Наріжте банан шматочками і збийте в блендері.
2. Додайте молоко, арахісову пасту та підсолоджувач.
3. Вимісіть бананово-молочну суміш до гладкості.
4. Розкладіть в креманки.
Домашнє морозиво з апельсином
Рецепт апельсинового морозива
Інгредієнти:
– 3 апельсини;
– 500 грамів жирних вершків;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів ванільного цукру.
Як приготувати апельсинове морозиво:
1. Очистіть апельсини від шкірки, зерняток і білих плівок. Подрібніть блендером апельсинову м'якоть до стану пюре.
2. З'єднайте охолоджені вершки, цукрову пудру і ванільний цукор і збийте міксером протягом 5 хвилин до пишної щільної піни.
3. Додай у вершкову масу апельсинове пюре і знову збийте до однорідності.
4. Покладіть масу в пластиковий контейнер і поставте у морозилку на 1-2 години, періодично перемішуючи і розбиваючи кристалики льоду, що утворювались у морозиві.
5. Потім розкладіть домашнє морозиво по формах і залишіть до повного замерзання.
Домашнє морозиво без молока з полуницею
Рецепт домашнього морозива без молока з полуницею
Інгредієнти:
– 130 грамів цукру;
– 100 рослинної олії;
– 500 г ягід полуниці;
– 5 яєць;
– ваніль.
Як приготувати морозиво без молока з полуницею:
1. Поділіть жовток і білок в різні місткості.
2. До жовтків додайте цукровий пісок, але не весь. Достатньо 100 грамів. Збивайте пару хвилин і додавайте рослинну олію. Вона повинна бути рафінована, дезодорована, щоб десерту не передався аромат соняшнику. Збивайте ще дві хвилинки з олією.
3. До білків додайте залишки цукру, пакетик ваніліну, збивайте до твердих піків.
4. Полуницю варто перемолоти або збити блендером.
5. З’єднайте полуничне пюре з білками і жовтками. Акуратно розмішайте ложкою, намагаючись не осаджувати піну білків.
6. Розкладайте в зручні форми і відправляйте заморожуватися.
Читайте також: ТОП-4 факти про шкоду і користь морозива
Як приготувати домашнє морозиво: дивіться відео