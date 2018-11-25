Домашнє насильство: куди жінці звертатися по допомогу в Україні

25 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби з домашнім насиллям. Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до шанувальників у соціальних мережах із закликом не бути байдужими до фізичного та психологічного насильства до жінок.

Короткий ролик Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також у підписі додала перелік, куди може звернутися постраждала українка.

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За її словами, кожна 5 жінка в України є жертвою домашнього насильства. І лише кожна третя розповідає про це, або звертається по допомогу.

Куди звернутися жертві домашнього насильства в Україні

1. В Україні цілодобово і анонімно можна отримати консультацію психолога чи соціального працівника на гарячій лінії 116 123 (з мобільного). В 12 областях уже працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які можуть виїхати прямо додому! Всі контакти на сайті www.rozirvykolo.org

2. Є притулки для жінок. Їх адреси ви отримаєте, викликавши поліцію або зателефонувавши на гарячу лінію, зафіксувавши факт побиття або приниження.

3. Важливо пам'ятати, що в разі насильства (або якщо ви стали свідком насильства) – потрібно відразу телефонувати в поліцію на 102. Саме вони можуть швидко реагувати на екстрені ситуації. – написала Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram.

Дивитися відео: звернення Маші Єфросиніної