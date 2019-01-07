Домініканський художник малює картини, які можна сплутати з фото: вражаючі світлини

Картини Камалькі Лауреано настільки реалістичні, що з першого погляду здається, що вони зроблені за допомогою фотоапарату. Художник застосовує техніку письма акриловими фарбами на полотні та приділяє дуже багато уваги деталям.

Фото своїх робіт він публікує на власному сайті.

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У своїх роботах митець вимальовує кожну веснянку, волосинку та пору, повністю відображаючи текстуру шкіри.



Художник малює акриловими фарбами на полотні

Мені подобається створювати власні структури, контрольовані вибухи речовини, що формуються, поки я не зупиню,

– пише 35-річний автор картин.

Однак те, що дійсно робить його роботи унікальними – це його здатність зображувати справжні емоції в картинах.



Автор самостійно створює структури

Відтак, у жанрі фотореалізму зображують не тільки портрети людей, а й різноманітні натюрморти. Велику популярність здобули серії його робіт, що зображують різні солодощі та торгові автомати.

Я можу знайти натхнення у всьому. Побачити сцену, яка приверне мою увагу в будь-якому місці й на будь-якої фотографії цього місця або ж навіть взяти суть цієї сцени та створити абсолютно нову композицію,

– розповів Лауреано.



Він працює у жанрі фотореалізму



Найбільш популярними його роботами є серії картин з побутовими речами