Домовилися про співпрацю: Леонардо Ді Капріо зустрівся з 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг

16-річна шведська школярка довела своїм одноліткам, що активна позиція і відданість своїй справі може забезпечити не лише знаменитість, але і підтримку всесвітньо відомих зірок. Зірка фільмів "Титанік", "Вовк з Волл-стріт", "Одного разу в Голлівуді" та багатьох інших, Леонардо Ді Капріо, запросив Грету Тунберг на зустріч, де вони домовилися про співпрацю в екологічному напрямку.

Один із найпопулярніших голлівудських акторів Леонардо Ді Капріо опублікував фото з екоактивісткою, яка вразила своїм виступом в ООН, Гретою Тунберг на своїй сторінці в інстаграмі.

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Як відомо, голлівудська зірка вже багато років поспіль займається благодійністю на користь екології, зокрема, на збереження природи та видів тварин, які вимирають, а також на захист навколишнього середовища. До прикладу, наприкінці серпня Леонардо Ді Капріо заявив, що пожертвує 5 мільйонів доларів на гасіння пожежі в Амазонії.

А днями відомий актор зустрівся з 16-річною активісткою Гретою Тунберг, яка, як ніхто, готова підтримати його у всіх екологічних починаннях.

Не часто у світовій історії голос однієї людини буває почутий, але Грета стала лідером свого часу. Час розсудить нас за те, що ми робимо сьогодні для того, щоб майбутні покоління змогли насолоджуватися придатною для життя планетою. Сподіваюся, послання Грети стане сигналом для світових лідерів про те, що час бездіяльності закінчився,

– написав Леонардо Ді Капріо на своїй сторінці.

Також він додав, що завдяки Греті Тунберг і таким молодим активістам, як вона, він вірить у те, що екологічне майбутнє в надійних руках. Актор навіть заявив, що для нього було за честь провести час з юною шведкою і вони домовилися підтримувати один одного у їхній спільній справі для того, щоб забезпечити нашій планеті чисте життя.

Хто така Грета Тунберг? Грета Турнберг – шведська школярка, яка народилася 3 січня 2003 року. Однак, попри свій юний вік, її ім'я чули чи не в кожному куточку планети. 16-річна дівчинка активно виступає за зупинку глобального потепління, а також проти змін клімату.

Найбільшої популярності вона зазнала у серпні 2018 року, коли влаштувала страйк на сходах будівлі парламенту Швеції, а в листопаді 2018 року вона вже виступала на TEDxStockholm. У січні 2019 року Грету запросили на екологічний форум у Давосі, що в Швейцарії, а у вересні 2019 року вона виступила з гучною промовою в ООН.