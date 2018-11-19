Дональд та Меланія Трамп готують Білий дім до Різдва: зворушливі фото

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Меланія Трамп та Дональд Трамп
Меланія Трамп та Дональд Трамп / www.instagram.com/alwaysmelania

У неділю, 19 листопада, в резиденції президента США офіційно розпочався передріздвяний період. У Білий дім привезли ялинку, яка буде прикрашати маєток першої леді та її чоловіка.

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія не забарились із вибором ялинки та за місяць до католицького Різдва придбали зелену красуню до свого маєтку.

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Перша леді США зустрічала кінну упряжку, тримаючись за руку зі своїм чоловіком. На святковому зеленому причепі був різдвяний надпис "Білий дім. Різдвяне дерево. 2018". Для урочистого виходу Меланія обрала пальто-накидку в червоно-чорну клітинку від Michel Kors та чорні чоботи на високих підборах від Christian Louboutin.

 

 

Шестиметрову ялинку привезли в Білий дім зі штату Північна Кароліна. Для того, щоб прикрашати кімнату президента США та його дружини, ялинку було виставлено на конкурсі Національної Асоціації Різдвяних Ялинок. Цього року перемогу здобув фермер Леррі Сміт. Ялинку, яка важить 350 кг, чоловік вирощував 25 років. Меланія Трамп особисто подякувала сім’ї Сміта на своїй сторінці в Instagram.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Меланія Трамп Новини США Різдво
Джерело: 24 канал
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