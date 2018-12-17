Дональд та Меланія Трамп влаштували закриту різдвяну вечірку: перші фото

Президентське подружжя Трампів продовжують гучно святкувати прийдешні різдвяні свята. Дональд та Меланія спершу провели урочистий бал Конгресу, а тепер організували закриту від журналістів вечірку.

Захід відбувся у понеділок, 17 грудня, в одному із залів Білого дому. Ймовірно, Дональд та Меланія Трамп захотіли в більш приватній атмосфері поспілкуватись з родичами та високопосадовцями, відтак офіційних фото зі свята так і нема.

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Проте гості, приголомшені красою резиденції та неповторною Меланією Трамп, із задоволенням опублікували кілька знімків у мережі. Згідно зі світлин, перша леді прийшла на закриту вечірку у чорній приталеній сукні з елегантним декольте. Ефектне вбрання вона доповнила традиційними туфлями на підборах. Не експериментувала Меланія й із зачіскою: перша леді зробила ідеальну укладку та звичний для всіх макіяж.

У мережі люди вже встигли відзначити, що дружина Дональда Трампа вбрала занадто скромне та офіційне плаття. Оскільки захід був закритим від ЗМІ, Меланія могла поекспериментувати з кольорами або ж фасоном сукні.

Одним із блогерів, хто опублікував фото із закритої різдвяної зустрічі у Білому домі, був син Президента Дональд Трамп-молодший.