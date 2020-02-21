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Дональд Трамп гостро розкритикував лауреатів премії Оскар-2020

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Оскар-2020: Дональд Трамп розкритикував Бреда Пітта та фільм "Паразити" / www.eonline.com

Президент США Дональд Трамп не тільки критикує своїх політичних опонентів, але й світські події. Глава Білого дому днями публічно прокоментував церемонію Оскар-2020. Під хейтерство Трампа потрапили актор Бред Пітт і фільм "Паразити".

Як повідомляє E! Online, скандальну промову політик виголосив під час мітингу в Колорадо. Саме там Дональд Трамп висловив своє незадоволення щодо списку лауреатів Оскару-2020. І хоч церемонія пройшла 10 лютого, президент тільки тепер засипав премію критикою. 

Важливо: Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Спершу Дональд Трамп не приховував свого обурення від того, що престижні статуетки американської премії дістались режисеру Пон Джун-го з Південної Кореї. Фільм "Паразити" назвали найкращою кінострічкою року, що викликало незадоволення в Трампа.

Перемога дісталася фільму з Південної Кореї. Що, ч*рт візьми, це було? У нас достатньо проблем з цією країною, з торгівлею. І після цього всього ми визнаємо фільм південнокорейського режисера найкращим? Хіба це добре? Я не знаю. Краще згадаймо "Віднесені вітром" або "Бульвар Сансет". Так багато по-справжньому гарного кіно,
– заявив Дональд Трамп. 

Дивіться трейлер до оскароносного фільму "Паразити": відео

Не оминув він увагою ще одного тріумфатора Оскару-2020 – Бреда Пітта. Актор вперше отримав статуетку за другорядну роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Дональд Трамп зізнався, що ніколи не був прихильником творчості Бреда Пітта та публічно пожартував з промови кінозірки. 

"А що стосується Бреда Пітта – я ніколи не був його великим прихильником. Він встав і виголосив промову маленького мудрого хлопця. Маленький мудрий хлопець. Він маленький мудрий хлопець", – сказав Дональд Трамп. 

Цікаво, що промова Бреда Пітта була аполітичною. Актор присвятив перемогу на Оскарі-2020 своїм шістьом дітям, які, за словами чоловіка, є найбільшою гордістю в його житті. Однак на початку виступу Бред Пітт пожартував, що в нього є всього 45 секунд на промову, що довше, аніж Сенат США виділив для політика Джона Болтона.

Мені сказали, що у мене всього 45 секунд на проголошення промови. Це на цілих 45 секунд довше, ніж Сенат минулого тижня дав Джону Болтону,
– пожартував Бред Пітт у прямому ефірі Оскара-2020.

До теми: Бред Пітт запевнив, що пише свої промови самостійно: чиїми зірковими порадами користується актор

Ймовірно, саме ця фраза викликала у Дональда Трампа гостру реакцію. Ще з 2018 року Джон Болтон був призначений радником з національної безпеки президента США. Та через розбіжності у поглядах з президентом чоловіка відправили у відставку. Наразі Джон Болтон готує до випуску мемуари, в яких може розкрити чимало секретів Білого дому. 

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Теги: Скандал Оскар 2020 Дональд Трамп Голлівуд Бред Пітт LifeStyle
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