Дональд Трамп-молодший офіційно розлучився зі своєю дружиною Ванессою Хейдон

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Дональд Трамп-молодший розлучився з дружиною Ванессою Хейдон
Дональд Трамп-молодший розлучився з дружиною Ванессою Хейдон / Instagram / @donaldjtrumpjr

Син президента США Дональд Трамп-молодший і його дружина Ванесса Хейдон стали офіційно вільними людьми. Пара розлучилася після 13 років шлюбу.

Про те, що шлюб американського бізнесмена Дональда Трампа-молодшого і моделі Ванесси Хейдон розірвано повідомляє іноземне видання People.

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Знаменитості повідомили про офіційне розлучення в заяві до громадськості, а також інформацію про це оприлюднив прес-секретар державного суду Нью-Йорка.

Ми підписали угоду про розірвання шлюбу в кінці минулого року. Нам неймовірно пощастило мати п'ятьох чудових дітей і надалі ми будемо прагнути до того, щоб виховувати їх разом. Наші діти і їх щастя завжди будуть в пріоритеті,
– мовилося в заяві пари.

Поки що ніяких деталей щодо самого процесу немає, окрім того, що розірвання шлюбу було зареєстровано як незаперечне. Тобто жодна зі сторін не мала претензій до іншої щодо опіки над дітьми, поділу майна та суми виплачуваних аліментів.

Дональд Трамп-молодший і його сім'я
Дональд Трамп-молодший з колишньою дружиною та дітьми / Instagram / @donaldjtrumpjr

Що відомо про стосунки Дональда Трампа-молодшого і Ванесси Хейдон? Син чинного президента США одружився з моделлю та акторці Ванессі Хейдон в листопаді 2005 року. Весілля відбулося в маєтку Мар-а-Лаго, що в Палм-Біч. За 10 років шлюбу у пари з'явилося п'ятеро дітей: 10-річна Кая Медісон, 3-річна Хлоя Софія, 8-річний Дональд-Джон III, 6-річний Трістан Мілош і 5-річний Спенсер Фредерік. Про їхній намір розлучитися стало відомо в березні 2018 року. Зараз Дональда Трампа-молодшого пов'язують романтичні стосунки з 49-річною моделлю, журналісткою та ведучою Fox News Кімберлі Гілфойл.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові розлучення Новини США
Джерело: 24 Канал
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