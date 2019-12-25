24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Дональд Трамп визнав честю зйомки у різдвяному фільмі "Один вдома 2"

118 Читать новость на русском
Дональд Трамп у фільмі "Один вдома 2" / Кадри з фільму

Американський президент, який зіграв епізодичну роль у фільмі "Один вдома 2", стверджує, що картина є незмінним різдвяним хітом. Йому імпонує те, що стрічка здобула такий приголомшливий успіх. А напередодні новорічних свят громадськість вкотре згадує про його причетність до легендарного фільму.

У вівторок відбулася відеоконференція Дональда Трампа з американськими військовими. Під час розмови сержант запитав президента, чи є стрічка "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" його найулюбленішою різдвяною комедією. 

Читайте також: "Чорне Різдво": в Україні стартує показ хоррора про незвичайні новорічні свята

Дональд Трамп не міг заперечити, адже сам з'являвся у фільмі. Президент США у короткому епізоді, який триває орієнтовно 10 секунд, вказує головному герою Кевіну МакКалістеру, як пройти в хол нью-йоркського готелю "Плаза". 

Це гарний фільм. Я був трохи молодший, м’яко кажучи. Для мене було честю брати участь у цьому. І це, звичайно, виявилося, великим хітом. Це великий різдвяний хіт, один з найбільших. Велика честь брати участь у чомусь подібному, завжди приємно спостерігати за успіхом,
– зізнався Дональд Трамп. 

Фільм "Один вдома 2" вийшов 1992 року й спромігся досягнути беззаперечного фінансового успіху, заробивши 365 мільйонів доларів у світовому прокаті. 

Епізод з фільму "Один вдома 2" за участю Дональда Трампа: дивіться онлайн 

 

Зарплата в Україні та ЄС: хто і де отримує більше
сьогодні
7069
Автор: Марина Джура
Теги: Різдво LifeStyle Кіно Дональд Трамп
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
24 грудня 13:00 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 17570
23 грудня 20:00 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5529
23 грудня 19:25 Як доглядати за шкірою обличчя в літаку: підказки дерматолога
Юлія Девда 414
23 грудня 17:30 Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: святкова підбірка для всієї родини
Юлія Турелик 4010
23 грудня 15:22 "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – фінал 42-річної історії
Юлія Ліпенцева 780
Новини
Більше новин
Залиште відгук