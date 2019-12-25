Дональд Трамп визнав честю зйомки у різдвяному фільмі "Один вдома 2"

Американський президент, який зіграв епізодичну роль у фільмі "Один вдома 2", стверджує, що картина є незмінним різдвяним хітом. Йому імпонує те, що стрічка здобула такий приголомшливий успіх. А напередодні новорічних свят громадськість вкотре згадує про його причетність до легендарного фільму.

У вівторок відбулася відеоконференція Дональда Трампа з американськими військовими. Під час розмови сержант запитав президента, чи є стрічка "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" його найулюбленішою різдвяною комедією.

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Дональд Трамп не міг заперечити, адже сам з'являвся у фільмі. Президент США у короткому епізоді, який триває орієнтовно 10 секунд, вказує головному герою Кевіну МакКалістеру, як пройти в хол нью-йоркського готелю "Плаза".

Це гарний фільм. Я був трохи молодший, м’яко кажучи. Для мене було честю брати участь у цьому. І це, звичайно, виявилося, великим хітом. Це великий різдвяний хіт, один з найбільших. Велика честь брати участь у чомусь подібному, завжди приємно спостерігати за успіхом,

– зізнався Дональд Трамп.

Фільм "Один вдома 2" вийшов 1992 року й спромігся досягнути беззаперечного фінансового успіху, заробивши 365 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Епізод з фільму "Один вдома 2" за участю Дональда Трампа: дивіться онлайн