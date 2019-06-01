Дональд Трамп назвав Меган Маркл "противною"

Президент США Дональд Трамп назвав дружину принца Гаррі Меган Маркл "противною", зазначивши що не знав висловлювання герцогині Сассекської стосовно нього.

Про це Дональд Трамп розповів виданню The Sun.

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Що відбулося між Дональдом Трампом і королівською сім'єю?

3 червня королева Єлизавета II, принц Вільям, принц Гаррі і Кейт Міддлтон зустрінуться з Дональдом Трампом і Меланією Трамп під час їх триденного візиту до Англії. На зустрічі буде навіть принц Гаррі, однак без своєї дружини Меган Маркл.

Як відомо, герцогиня Сассекська до заміжжя з представником королівської сім'ї висловлювалася про Дональда Трампа як про "жінконенависника" і людину, що сіє розбрат. У 2016 році Маркл, яка була прихильницею Хілларі Клінтон, заявила, що емігрує до Канади, якщо Трамп виграє президентські вибори.

Як на це відреагував Трамп?

Дональд Трамп при розмові з журналістами заявив, що не знає причини відсутності Меган Маркл на зустрічі, а також про позицію герцогині стосовно нього.

Я цього не знав. Що я можу сказати? Я не знав, що вона була противною (nasty),

– сказав Трамп.

Крім того, президент США висловив сподівання, що Маркл "чудово" справляється з новою роллю у королівській родині.

"Сподіваюся, з нею все добре", – додав Трамп.