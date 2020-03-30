Дональд Трамп заявив, що уряд не виділятиме коштів на охорону принца Гаррі та Меган Маркл

Герцоги Сассекські днями переїхали з Канади до США. Відтак глава Білого дому Дональд Трамп поквапився прокоментувати цю подію, заявивши, що принц Гаррі та Меган не отримають від нього якихось виплат на охорону.

Оголосив про це він, за традицією, у твіттері. Дональд Трамп наголосив, що залишається хорошим другом для королеви Єлизавети ІІ, однак оплачувати будь-які послуги для її нащадка не має наміру.

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"Я хороший друг і шанувальник королеви Великобританії. Повідомлялося, що Гаррі та Меган, які виїхали з Лондона, постійно проживатимуть у Канаді. Тепер вони виїхали з Канади до США, проте ми не будемо платити за їхню охорону. Вони повинні платити!" – заявив Дональд Трамп.

Водночас представники герцогів Сассекський запевняють, що подружжя і не мало наміру звертатись до Дональда Трампа з таким проханням. Охорону, як і всі решта витрат, принц Гаррі та Меган Маркл оплатять самотужки.

Як відомо, офіційно герцоги Сассекські складуть свої королівські обов'язки вже в перший день квітня 2020 року. Через коронавірус інсайдери переконані, що цей процес можуть перенести.

До 26 березня принц Гаррі та Меган Маркл з сином Арчі проживали у канадському Ванкувері. Там пара орендувала розкішний маєток з великим подвір'ям та садом. Оскільки подружжя ще було у складі королівської родини, вони вирушили до держави з власними охоронцями, які працюють на королеву. Окрім цього, уряд Канади, за протоколом, надавав їм додатковий захист, що обходився платникам податків у чималу суму. Це обурило канадців, які звернулись до влади припинити фінансувати герцогів Сассекських.

Ймовірно, ця історія і надихнула Дональда Трампа випередити можливе незадоволення суспільства.