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Донателла Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії

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Донателла Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом / Instagram / @donatella_versace

Головна дизайнерка італійського модного дому Versace не залишилася осторонь боротьби з коронавірусом. Донателла Версаче оголосила, що пожертвувала 200 тисяч євро для відділення інтенсивної терапії лікарні Сан-Раффаеле у Мілані.

Спалах коронавірусу, який охопив весь світ, позначився не лише на здоров'ї громадян, а й на усіх сферах бізнесу. Так, численним модельєрам довелося шукати альтернативні сценарії для проведення показів у рамках Тижнів моди, які тривали у Європі під час перших проявів епідемії. 

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Тепер рятувати світ від коронавірусу стали ті, хто й сам зазнав збитків від стрімкого поширення недуги. Так, власниця модного дому Versace пожертвувала 200 тисяч євро – майже 6 мільйонів гривень – для покращення медичної галузі в Італії. Про свій внесок Донателла Версаче оголосила на особистій сторінці в інстаграмі. 

У цей час важливо бути солідарними, підтримувати і допомагати всім, хто перебуває на передовій і щодня бореться, щоб врятувати сотні життів… Це час, коли нам, як суспільству, потрібно бути разом і піклуватися одне про одного,
– зауважила Донателла в офіційній заяві. 

Варто зазначити, що інфлюенсери та провідні особистості сучасної модної індустрії не вперше долучаються до фінансової допомоги для лікування коронавірусу. Зважаючи на те, що Італія опинилася на другому місці серед країн у всьому світі за масовістю зараження коронавірусом, більшість пожертвувань спрямовані для протидії захворюванню саме у цій державі. 

Так, італійська блогерка К'яра Ферраньї та її чоловік днями пожертвували колосальну суму у розмірі 100 тисяч євро для створення нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле. Також знаменитий кутюр'є Джорджіо Армані пожертвував 1 мільйон євро, щоб запобігти ще більшому розповсюдженню вірусу. Матеріальну допомогу від модельєра отримали три лікарні в Мілані та Департамент цивільного захисту.

Нагадаємо, станом на ранок 14 березня у світі зареєстровано вже 145 369 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, в Італії кількість хворих перетнула позначку 17 тисяч. У країні зафіксували 1 266 смертельних випадків від коронавірусу. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle LifeStyle Versace
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