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Донька Катерини Кухар приголомшила гнучкістю: вражаюче фото

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Катерина Кухар
Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар продовжує ділитися з шанувальниками світлинами із самоізоляції. Зірка показала, як разом із донькою займається спортом.

На карантині люди відкрили у собі нові таланти та заняття, які допомагають їм відволітися від поганих думок та депресії. Подружжя Катерини Кухар та Олександра Стоянова також дотримуються встановлених правил безпеки разом із дітьми та надихають шанувальників на заняття спортом. В інстаграм-сторіс Катерини з'явилася світлина, на якій вона позує разом із донькою.

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Для багатьох людей карантин став вже звичним способом життя і вони не налаштовані ще відвідувати тераси улюблених ресторанів чи салони краси. Катерина та Олександр також вирішили поки що залишатися вдома, адже попри послаблення карантину, небезпека пандемії коронавірусу є дуже високою.

Кухар вирішила похизуватися гнучкістю своєї 5-річної доньки Насті і опублікувала фото, на якому дівчинка разом із зірковою матусею сидять на поперечному шпагаті. Катерина не раз підкреслювала, що у її маленької принцеси є здібності до балету, тому вона може реалізувати себе у цій сфері.

Катерина Кухар
Катерина Кухар з донькою / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки
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