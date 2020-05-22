Донька-красуня Сильвестра Сталлоне розбурхала мережу фотографіями стрункої фігури

Американська модель та середня донька знаменитого бодібілдера та актора Сильвестра Сталлоне вже давно славиться своєю успішною кар'єрою та спокусливими фото в мережі. Останні викликали особливий ажіотаж серед її підписників.

21-річна красуня обожнює проводити вільний час з сім'єю та веселитись разом з сестрами Софія та Скарлетт. Окрім цього зірка соцмережах публікує цікаві кадри з батьком та мамою, з якою має неймовірно схожі риси обличчя. У своєму інстаграмі 21 травня модель залишила нові кадри, які вкотре підкреслили її красу та жіночність.

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На знімках модель позує в білих джинсах та чорному купальнику-бюстгальтері із зав'язками, а на голові Сістін – червона кепка. Своє обличчя вона підкреслила лише ніжним відтінком губ, але не це найбільше запам'яталось фанатам. Дівчина публічно похизувалась розкішним пресом та стрункою фігуру, яку можна розгледіти на фотографіях. Світлини дівчина зробили на виході з апартаментів, де проводить карантин у США.

Для перегляду фотографій гортайте праворуч:

Варто додати, що будні самоізоляції у сім'ї Сталлоне проходять дуже весело. На одній з останніх фотографій у блозі Сістін вся зіркова сім'я приміряла брутальні образи у стилі "Короля тигрів" – реального головного героя фільму, який працював наглядачем в зоопарку.