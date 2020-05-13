Донька Ніни Матвієнко показала її в молодості: архівне фото

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася з прихильниками світлиною із сімейного фотоальбому, на якій показала свою знамениту маму в молодості.

Тоня Матвієнко на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала родинну фотографію. Артистка зазначила, що вона більше схожа на свого тата, аніж на зіркову маму Ніну Матвієнко.

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На чорно-білому знімку виконавиця зображена разом із мамою, татом і старшим братом. Вони обіймають один одного, а в Тоні на голові бачимо вінок із квітів. Усі члени сім'ї усміхаються, а от дівчинка позує перед камерою із серйозним виразом обличчя.

У дописі співачка зазначила, що їй на фото 4 рочки. Саме такого віку вона зараз виховує доньку Ніну. А Ніна Митрофанівна позує 39-річною.

"Я тут така, як Ніна, а мамі як мені зараз", – коротко підписала кадр Тоня Матвієнко.



Ніна Матвієнко в молодості / Instagram / @tonya_matvienko