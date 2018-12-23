Донька Ахтема Сеітаблаєва виходить заміж: перше фото із заручин

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв поділився із прихильниками радісною новиною: його старша донька Назли заручилась.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами Ахтема Сеітаблаєва, його старша донька отримала обручку від свого коханого. На пропозицію хлопця 23-річна Назли відповіла згодою.

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Трішки дивне відчуття, коли твою доньку засватали, – написав збентежений Ахтем Сеітаблаєв.

Режисер та актор поділився з прихильниками першим фото із заручин. На знімку красуня Назли позує на фоні обручки, квітів та солодощів.

Хто такий Ахтем Сеітаблаєв?Успішний український режисер та актор, відомий за створення кінострічок "Захар Беркут", "Кіборги", "Чужа молитва", "Одного разу на Новий рік", "Темні води", "Операція "ЧеГевара", "Осінні квіти" та ін. Окрім цього, Ахтем Сеітаблаєв брав участь у шоу "Танці з зірками" та був ведучим військового ток-шоу "Хоробрі серця".



Після окупації Криму режисер разом із сім'єю переїхав до Києва. У 2013 році Ахтем Сеітаблаєв одружився з продюсером Іванною Дядюрою. Спільно з дружиною він виховує трьох дітей.