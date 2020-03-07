Донька Анастасї Заворотнюк зворушила мережу чуттєвим дописом

Російська акторка Анастасія Заворотнюк продовжує боротись з онкохворобою. За даними ЗМІ, зірка перебуває на лікуванні в Італії. Родичі Анастасії Заворотнюк не коментують стану її здоров'я, однак днями донька акторки Анна написала зворушливий допис.

У мережі 24-річна Анна Заворотнюк-Стрюкова поділилась переживаннями щодо ситуації в її сім'ї. Дівчина не стримувала емоцій та подякувала всім, хто підтримує її родину у найскладніший час. Донька Анастасії Заворотнюк зізналась, що весь час перебуває у стресі та отримує розраду від близьких. Також вона додала, що сподівається на одужання матері і часів, коли вони всі повернуться додому.

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"Хочу присвятити цей пост всім тим, хто любить і підтримує мене в найскладніший період мого життя. Сказати, що у мене стрес – це не сказати навіть малої частини того, через що я зараз проходжу. Мені багато чим є поділиться з вами, але сподіваюся, ви розумієте, як це складно, і я тримаю все глибоко всередині свого серця. Я в пошуках своєї точки опори. Звичайно, ж сім'я і близькі люди дуже мені допомагають. Я люблю вас всіх і переконана, що завдяки вашій підтримці і нашим спільним молитвам моя найкраща у світі мама одужає і в наш будинок знову увійде радість і щастя". – написала донька Анастасії Заворотнюк.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк

У серпні 2019 року всі російські ЗМІ поширили інформацію, що в Анастасії Заворотнюк діагностували останню стадію раку мозку. Сусіди акторки додавали: перед цим зірка скаржилась на сильні головні болі, які неможливо було подолати медикаментами. Після цього, за неофіційними даними, Анастасія Заворотнюк вирушила до Польщі та Німеччини, де підтвердили діагноз.

Що могло спричинити онкохворобу в акторки, яка є прихильницею здорового способу життя, достеменно невідомо. Припускали, що недугу спровокували ін'єкції краси, виготовлені з використанням стовбурових клітин. Як і в Жанна Фріске, стан здоров'я Анастасії Заворотнюк погіршився після народження дитини. Водночас інші інсайдери розповіли, що акторка опинилась на грані смерті через операції, які перенесла за кордоном.

Тривалий час Анастасія Заворотнюк проходила курс лікування у Москві. Тоді у російських ЗМІ з'являлась інформація про параліч, кому та навіть смерть акторки. Фейкові новини активно спростовували друзі Анастасії Заворотнюк, які для цього створили у мережі окремий акаунт.

Та коли журналісти почали пропонувати працівникам шпиталю мільйонні гонорари за фото зірки у палаті чи просити ексклюзивні інтерв'ю у медиків, акторка покинула РФ. Такі дії родичі назвали неприйнятними та попросили пресу поважати їхнє право на приватність у цій ситуації.

За неофіційними даними, Анастасія Заворотнюк продовжила лікування у Римі. Там акторку підтримують її рідні, зокрема, чоловік Петро Чернишов.