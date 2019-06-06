Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта готується до зміни статі, – ЗМІ

Анджеліна Джолі вкотре опинилась у центрі скандальних новин: старша біологічна донька акторки вирішила змінити стать. Таке рішення зіркова матуся підтримує та дозволяє 13-річній Шайло піти на операцію.

Про це повідомляє видання La Nacion. За інформацією джерел видання, дівчинка вже почала підготовку до операції та вже майже рік приймає гормональні препарати. Медикаменти допомагають Шайло позбутись жіночності та стати більш мужньою.

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Інсайдери стверджують. що не тільки Анджеліна Джолі підтримує рішення доньки, але й Бред Пітт. Голлівудський актор не перешкоджає 13-річній Шайло стати хлопцем.

"Шайло почала гормональне лікування. Вона ніколи не відчувала себе дівчиною. Тому в 12-річному віці за підтримки своїх батьків Анджеліни Джолі і Бреда Пітта вона почала приймати гормони, щоб змінити свою зовнішність відповідно до своєї ідентифікації", – розповів інсайдер.

Змалку перша біологічна донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі полюбляє чоловічий одяг, тому під час світських заходів вона завжди постає перед фотографами у штанах та сорочках чи футболках. Дівчинка неодноразово заявляла про своє бажання стати хлопцем. Декілька років тому 13-річна Шайло навіть просила називати її іменем Джон. Це гостро розкритикували у США, а хейтери заявили, що у цьому безпосередньо винна Джолі.

Окрім цього, у мережу неодноразово потрапляють знімки з шопінгу чи прогулянок дівчинки. Школярка виділяється серед своїх ровесників, адже вона замість першої косметики купує пилу, а по вулицях Лос-Анджелеса крокує з гітарою. Ймовірно, таку поведінку копіює і маленька Вів'єн, яка на кінопрем'єру прийшла у штанах та блакитній сорочці.