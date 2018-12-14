Донька Арнольда Шварценеггера закрутила роман з відомим актором: фотофакт

29-річна донька Арнольда Шварценеггера – Кетрін – закрутила роман з голлівудським актором Крісом Преттом. Ймовірно, пара не буде зволікати з весіллям та невдовзі оголосить про заручини.

Про роман Кріса та Кетрін подейкували ще в червні 2018 року. Тоді пара засвітилась на романтичному побаченні у парку. Однак після публікації фото в світових ЗМІ, закохані не прокоментували свої стосунки.

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Тепер же Кріс Претт опублікував чарівні знімки з Кетрін Шварценеггер. На знімках видно, як пара весело проводить час у компанії 6-річного сина актора від першого шлюбу. Згідно з кадрів, Кетрін знайшла спільну мову з маленьким Джеком.

З днем народження! Твоя усмішка наповнює світлом кімнату. Я дорожу часом, який ми проводимо разом. Радий, що Бог привів тебе в моє життя. Вдячний за сміх, поцілунки, розмови, прогулянки, кохання і турботу,

– зворушливо написав Кріс Претт.

Таким чином чоловік вперше підтвердив чутки про їх роман з Кетрін Шварценеггер.

Зазначимо, що у серпні 2017 року Кріс Претт оголосив про розлучення із зіркою "Американського пирога" Анною Феріс. Причиною розриву стала робота голлівудського актора. За словами інсайдерів західних ЗМІ, Кріс Претт не міг поєднати насичені зйомки з турботою про дружину та сина.



Вже у червні 2018 року він закрутив роман з Кетрін Шварценеггер. Познайомила пару мама дівчини – Марія Шрайвер.