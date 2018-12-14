Донька Арнольда Шварценеггера заручилась з актором Крісом Праттом: фотофакт

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Донька Арнольда Шварценеггера заручилась з актором Крісом Праттом
Донька Арнольда Шварценеггера заручилась з актором Крісом Праттом / www.thisisinsider.com

29-річна донька голлівудського "Термінатора" Арнольда Шварценеггера – Кетрін – виходить заміж. Обранцем дівчини став популярний актор Кріс Пратт.

На Instagram-сторінці актора з'явилось перше фото із заручин. Перед камерою 39-річний Кріс Пратт ніжно обіймав та цілував свою кохану. На руці щасливої, схвильованої Кетрін виднілась розкішна обручка з чималим каменем. 

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За словами актора, донька Арнольда Шварценеггера відповіла згодою на його пропозицію. Відтак невдовзі пара розпочне підготовку до весілля. 

Мила Кетрін! Я такий щасливий, що ти відповіла згодою. Я так схвильований від тієї думки, що одружуся з тобою,
– написав Кріс Пратт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chris pratt (@prattprattpratt)

Зазначимо, що про роман Кріса та Кетрін було відомо ще в червні 2018 року. Тоді пара вперше засвітилась на романтичній прогулянці у парку. Однак донька Арнольда Шварценеггера та її коханий не коментували всіх чуток у ЗМІ. В грудні у мережі з'явились перші підтвердження їхніх стосунків: Кріс Пратт та Кетрін Шварценеггер опублікували спільні кадри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chris pratt (@prattprattpratt)

Для дівчини весілля буде першим, а от актор вже мав досвід у шлюбі. До серпня 2017 року він був одруженим з акторкою Ганною Феріс. Подружжя будувало свої стосунки упродовж 8 років, а у 2012-му у зірок народився син Джек.

 

 

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Арнольд Шварценеггер
Джерело: Lifestyle
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