Донька Демі Мур і Брюса Вілліса підготувала відвертий костюм на Геловін: фото

Дочка голлівудських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, 25-річна Талула Вілліс також відзначає щорічне моторошне свято Геловін, яке проходитиме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Для геловінської святкової вечірки дочка Демі Мур повторила образ Лілу з фантастичного бойовика "П'ятий елемент", яку свого часу зіграла акторка українського походження Міла Йовович.

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Талула приміряла костюм головної героїні фільму, який складається з білих стрічок, що ледь прикривали груди дочки голлівудських акторів.

Дівчина, яка позувала на тлі бетонної стіни, поєднала образ з перукою рудого кольору та чорними браслетами.



Талула Вілліс / Instagram / @buuski

Раніше Талула Вілліс зробила неочікуване зізнання про свій депресивний період у житті, під час якого вона думала про самогубство. За її словами, кожен день для неї – боротьба з самою собою.

"Я боюся свого мозку і того болю, яку він може мені заподіяти. Я намагаюся знайти світлі проблиски, можливість посміхнутися, щоб просто знати – я була хороброю в цей день. Є багато абревіатур, що пояснюють мій діагноз, але вони більше не лякають мене", – зізналася дочка Демі Мур і Брюса Вілліса.